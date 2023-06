A Modena sono in corso le ricerche da parte dei vigili del fuoco di un 18enne che sarebbe caduto accidentalmente nel fiume Secchia mentre era in compagnia di un amico. I due ragazzi si trovavano in quel momento a Marzaglia, per passare un pomeriggio insieme. L’allarme è stato dato proprio dall’amico del 18enne nel pomeriggio di mercoledì 14 giugno. Secondo il racconto dell’amico, il giovanissimo si sarebbe tuffato senza riuscire più a riemergere dall’acqua.

Modena, 18enne cade nel fiume Secchia: ricerche in corso

Al momento non hanno prodotto alcun risultato le ricerche del ragazzo caduto nel fiume Secchia. A cercare di rintracciarlo i Vigili del fuoco, con i sommozzatori e polizia in zona Stradella Cave Cimitero a Marzaglia, cittadina situata alle porte di Modena. Sono escluse per ora altre ipotesi al di fuori della caduta accidentale. Come precisa SkyTg24, le operazioni sono rese difficili a causa della forte corrente e per l’acqua torbida del fiume che in alcuni punti raggiunge anche i cinque metri di profondità.

Un caso simile nel Varesotto

Oltre all’episodio del Modenese si segnala un caso simile accaduto sempre lo scorso 14 giugno a Porto Ceresio (Varese). Da Virgilio Notizie si legge come qui un ragazzo di 22 anni è stato inghiottito dalle acque del fiume Ceresio. Il giovane è stato recuperato a circa 18 metri di profondità e trasportato in ospedale in condizioni gravissime.