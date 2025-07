Gli dona un rene, ma ciò che scoprono durante l’intervento è da non credere

Un amore che sfida la malattia

La storia di Silvia Poletti e Antonio Tomasoni è un esempio straordinario di come l’amore possa superare le avversità più grandi. Dopo sedici anni di matrimonio, questa coppia di Bergamo ha affrontato una delle sfide più difficili della loro vita: la malattia di Antonio, che ha dovuto affrontare la prospettiva di un nuovo trapianto di rene.

La determinazione di Silvia, pronta a donare un suo rene, ha rappresentato un gesto d’amore senza precedenti, dimostrando che l’amore autentico può trasformare la paura in speranza.

La decisione cruciale

Antonio, un uomo di cinquantquattro anni, aveva già ricevuto un trapianto di rene nel 1990, ma dopo oltre trent’anni, il suo corpo ha iniziato a manifestare segni di cedimento. La minaccia della dialisi si avvicinava, e con essa la necessità di prendere una decisione cruciale. Silvia, cinquantatreenne e moglie devota, non ha esitato a offrire il suo rene, nonostante le paure di Antonio. La sua risposta immediata, “Il mio rene è tuo”, ha segnato l’inizio di un percorso che avrebbe cambiato le loro vite per sempre.

Un intervento innovativo

La coppia si è rivolta all’Azienda Ospedale-Università di Padova, un centro d’eccellenza per i trapianti. Qui, hanno trovato un’équipe medica all’avanguardia, pronta a affrontare le sfide più complesse. Dopo una serie di controlli, è emerso che Silvia era compatibile, ma una diagnosi di tumore ha minacciato di interrompere il processo. Tuttavia, i medici, guidati dalla professoressa Lucrezia Furian e dal dottor Fabrizio Dal Moro, hanno deciso di tentare l’impossibile. Grazie a un intervento innovativo con un robot chirurgico, sono riusciti a rimuovere la massa tumorale e a prelevare solo la parte sana del rene di Silvia, salvando così entrambe le vite.

Un futuro luminoso

Oggi, a mesi di distanza dall’intervento, Silvia è completamente guarita e il suo rene vive nel corpo di Antonio, simbolo tangibile del loro amore indissolubile. Antonio è tornato al lavoro, portando con sé un sorriso che riflette la consapevolezza di essere stato salvato non solo dalla medicina, ma anche dal gesto d’amore puro di Silvia. La loro storia è un esempio lampante di come la dedizione, il coraggio e la scienza possano convergere per superare le sfide più ardue, dimostrando che i miracoli accadono nei gesti di chi ama senza riserve.