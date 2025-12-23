Mohamed Salah segna il gol decisivo per l'Egitto contro lo Zimbabwe

La competizione di calcio più attesa dell’Africa, la Coppa d’Africa (AFCON), ha preso ufficialmente il via in Marocco e l’Egitto ha dimostrato di essere pronto a lottare per il titolo. La prima partita della squadra è stata contro lo Zimbabwe, e i tifosi hanno assistito a un incontro ricco di emozioni. Nonostante un inizio difficile, la squadra è riuscita a rimontare e a conquistare i tre punti grazie a un gol decisivo di Mohamed Salah negli ultimi istanti della partita.

Il percorso della partita

Sin dai primi minuti, l’Egitto ha cercato di imporre il proprio gioco e mettere sotto pressione la difesa avversaria. Le occasioni non sono mancate, con la squadra che ha creato diversi tiri in porta nei primi dieci minuti. Tuttavia, è stato lo Zimbabwe a sorprendere tutti, segnando il primo gol al ventesimo minuto con Prince Dube, che ha sfruttato un passaggio intelligente di Emmanuel Jalai per infilare il pallone in rete.

La reazione dell’Egitto

Nonostante lo svantaggio, gli egiziani non si sono lasciati abbattere. La squadra, guidata dall’esperto Omar Marmoush, ha continuato a cercare il gol del pareggio. Marmoush si è rivelato un elemento chiave, creando opportunità e costringendo il portiere dello Zimbabwe, Washington Arubi, a compiere interventi decisivi. Dopo un primo tempo difficile, l’allenatore Hossam Hassan ha apportato modifiche strategiche, inserendo Mostafa Mohamed per aumentare la presenza offensiva.

Il pareggio e la vittoria finale

Il momento tanto atteso è arrivato al sessantaquattresimo minuto: Marmoush ha finalmente trovato la via del gol, colpendo con un tiro potente dal lato sinistro dell’area. La rete ha riacceso le speranze per i tifosi egiziani, che hanno iniziato a cantare e incitare la loro squadra. Il gol ha dato nuova energia all’Egitto, che ha continuato a cercare la vittoria.

Il colpo di scena finale

Il climax della partita è stato raggiunto al novantunesimo minuto. Dopo un’azione ben orchestrata, Salah ha ricevuto il pallone, ha superato il suo marcatore e ha scagliato un tiro preciso che ha sorpreso Arubi. Con questo gol, l’attaccante ha non solo portato l’Egitto in vantaggio, ma ha anche messo fine a una serie di sei pareggi consecutivi nelle precedenti edizioni della competizione. La gioia dei compagni di squadra e dei tifosi ha riempito lo stadio, trasformando la frustrazione iniziale in euforia.

Prossimi impegni per l’Egitto

Con questa vittoria, l’Egitto si posiziona al vertice del Gruppo B, accanto ai sudafricani, che hanno battuto l’Angola. La prossima sfida per i faraoni sarà contro il Sudafrica, una partita che promette di essere altrettanto avvincente. Salah e compagni sono determinati a continuare su questa strada e a lottare per il titolo di campioni d’Africa.