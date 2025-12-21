Mohamed Salah si prepara per l'AFCON con l'Egitto dopo le tensioni con il Liverpool

Mohamed Salah, attaccante di spicco del Liverpool e capitano della nazionale egiziana, si prepara a mettere da parte le recenti controversie vissute nel club. La sua attenzione è rivolta all’importante Africa Cup of Nations (AFCON) che si svolgerà in Marocco. Secondo quanto dichiarato dal suo allenatore, Hossam Hassan, il calciatore è determinato a conquistare il suo primo trofeo con la nazionale.

Un momento cruciale per Salah

All’età di 33 anni, Salah si trova in una fase decisiva della sua carriera, avendo l’opportunità di aggiungere un prestigioso trofeo internazionale al suo già ricco palmarès. Dopo un periodo difficile al Liverpool, caratterizzato da un allontanamento dal campo e tensioni con l’allenatore, il calciatore ha dimostrato di saper mantenere la motivazione in vista della competizione continentale.

Il supporto del coach

Hossam Hassan ha espresso fiducia nelle capacità di Salah, sottolineando che il morale del giocatore è sorprendentemente alto, quasi come all’inizio della sua carriera con la nazionale. “Salah è pronto a brillare e sono certo che sarà uno dei migliori giocatori di questo torneo”, ha dichiarato il tecnico.

Le recenti controversie al Liverpool

Il capitano egiziano ha vissuto momenti turbolenti con il Liverpool, culminati con l’esclusione dalla formazione titolare in una partita di Champions League contro il PSV Eindhoven. Dopo aver manifestato la sua frustrazione con la stampa, Salah ha successivamente chiesto scusa ai compagni di squadra, dimostrando la sua volontà di superare le difficoltà e tornare a esprimere il suo talento.

La comunicazione continua

Hassan ha rivelato di aver mantenuto un dialogo costante con Salah durante questo periodo di crisi. Ha sottolineato che le divergenze sono normali in qualsiasi rapporto tra un giocatore e il suo allenatore. “Ogni atleta può avere un momento di incomprensione con l’allenatore, ma ciò non influisce sul nostro obiettivo comune”, ha dichiarato il tecnico.

Un’opportunità da non perdere

Salah ha già vissuto due finali di AFCON, nel 2017 e, ma il sogno di alzare il trofeo rimane ancora irrealizzato. L’Egitto, che detiene il record di sette titoli nella competizione, non vince dal 2010. Il capitano è determinato a cambiare questa situazione. La sua esperienza e il suo carisma saranno cruciali per ispirare i compagni di squadra e guidarli verso il successo.

Il supporto dei compagni

In un recente incontro amichevole contro la Nigeria, Mohamed Salah non era presente, ma i suoi compagni di squadra hanno dimostrato di avere le potenzialità per vincere. Con due assist, Zizo si è distinto, evidenziando che l’Egitto può contare su una squadra coesa anche in assenza del suo leader. Questa vittoria rappresenta un segnale positivo per l’imminente torneo.

Con l’AFCON alle porte, Salah e la sua squadra sono pronti a dare il massimo per dimostrare che l’Egitto può tornare a essere una potenza nel calcio africano. La determinazione del capitano potrebbe rivelarsi fondamentale per rivitalizzare il sogno di un trionfo che manca da troppo tempo.