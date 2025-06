Chi è Moira Quartieri, nuova protagonista di Casa a Prima Vista: il reality debutta in Toscana dal 9 giugno.

Una nuova stagione di Casa a Prima Vista è pronta a sorprendere il pubblico con un’importante novità: il celebre reality immobiliare di Real Time sbarca in Toscana, portando con sé dieci puntate inedite e nuovi protagonisti. Tra questi c’è Moira Quartieri, agente immobiliare toscana con oltre trent’anni di esperienza, pronta a mettere in gioco competenza e carisma per conquistare clienti e telespettatori.

Ma chi è davvero Moira Quartieri? Scopriamo qualcosa in più sul suo percorso professionale e sul suo debutto televisivo.

Casa a Prima Vista sbarca in Toscana: ecco il nuovo trio di agenti

Dopo lunga attesa, Casa a Prima Vista torna su Real Time con una nuova ed entusiasmante edizione ambientata in Toscana. Il fortunato format, ormai un vero fenomeno televisivo, approda nella regione con dieci episodi inediti in onda dal 9 giugno, dal lunedì al venerdì alle 20:30, e disponibili anche on demand su discovery+.

Tra borghi medievali, coste vivaci e colline da cartolina, i nuovi protagonisti – Moira Quartieri, Nico Tedeschi e Matteo Nencioni – si contenderanno la fiducia dei clienti nella sfida a colpi di case perfette.

Moira Quartieri, chi è la nuova agente di ‘Casa a Prima Vista’?

Moira Quartieri, nata il 6 marzo 1969 a Pontedera (Pisa), vive oggi a Calcinaia, nel cuore della Toscana. Con oltre trent’anni di esperienza nel settore immobiliare, è titolare dal 1993 dell’agenzia Belfiore Immobiliare, attiva nella zona della Valdera e del sottomonte Pisano. Nonostante il debutto televisivo sia recente, il suo percorso professionale è solido:

“All’inizio ho dovuto sopportare il pregiudizio per il quale il mediatore era un uomo”.

Carismatica e diretta, Moira si è fatta notare anche sui social, dove condivide momenti di lavoro e di vita. Celebre il suo motto su Facebook: “Solo l’azione modifica lo stato delle cose“. Ha un passato da ballerina di danze standard e latino-americane, una passione che ha ripreso in età adulta.

Nella vita privata è legata a Riccardo Zingoni, suo socio e compagno, con cui ha un figlio, Tommaso. Ama viaggiare, ascoltare Vasco Rossi e condividere momenti con il suo rottweiler Havana, vincitore di un concorso di bellezza canino.