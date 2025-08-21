Monte Rosa, due alpinisti bloccati in quota: perché non è possibile raggiun...

Monte Rosa, due alpinisti bloccati in quota: perché non è possibile raggiun...

Sono ore di ansia e grande preoccupazione per due alpinisti bloccati sul Monte Rosa a 4070 metri di quota. L’allarme è stato lanciato a seguito di un problema tecnico riscontrato nel corso della discesa che ha reso loro impossibile proseguire. I tecnici del Soccorso Alpino italiano e svizzero hanno avviato le operazioni per riuscire a salvarli ma al momento è tutto fermo.

Per quale motivo non è possibile avvicinarsi ai due uomini?

Paura su Monte Bianco, bloccati due alpinisti e soccorsi bloccati: la situazione

Gli alpinisti hanno chiesto aiuto dopo essersi resi conto che la loro corda era incastrata nelle doppie. Si trovano in una situazione complessa in quanto non hanno più corda per poter continuare la discesa e, di fatto, sono bloccati sui Gemelli del Brithorn, Monte Rosa, a 4070 metri impossibilitati a dar seguito alla progressione in sicurezza.

Sia il Soccorso Alpino Valdostano che quello svizzero si sono attivati immediatamente per provare a raggiungere gli alpinisti in elicottero ma c’è un

problema che non consente di avvicinarsi a loro. Il primo tentativo è stato un avvicinamento via terra ma i carichi di neve instabile oltre al rischio valanghe e di caduta in crepaccio rendono la salita lungo i canaloni che conducono al punto nel quale gli alpinisti sono bloccati fortemente pericolosa. In elicottero le condizioni meteo avverse e la ridotta visibilità in quota non sono da meno: anche dal versante elvetico l’avvicinamento non è al momento possibile.

Da quanto si è appreso l’operatore del Soccorso Alpino Valdostano in Centrale Unica del Soccorso è in costante con gli alpinisti. Avrebbe loro consigliato loro di ripararsi: solo una eventuale finestra meteo potrebbe infatti consentire di avvicinarsi in elicottero: per il loro recupero non vi sono altre soluzioni possibili.