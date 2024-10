Asia Argento è tornata a parlare di Morgan in una lunga intervista a Verissimo: il cantante si scaglia contro l’ex compagna dopo le sue dichiarazioni.

Le dichiarazioni di Asia Argento a Verissimo

L’attrice ha parlato del rapporto che Morgan ha con sua figlia Anna Lou, poi ha dichiarato:

“Uno che ha problemi di dipendenza ha bisogno di toccare il fondo e quelle trasmissioni gli hanno evitato questa caduta. Per me toccare il fondo è stata una benedizione, mi sono curata. Lui è preda del suo ego, è brutto da vedere e da dire, mi dispiace ma forse sentirmi dire queste cose può servirgli”.

Queste parole non sono state apprezzate dal diretto interessato e, a distanza di giorni, è arrivata la replica del cantante.

La replica di Morgan a Asia Argento

Come riportato da Fanpage, Morgan ha espresso tutto il suo malumore nella chat che condivide con alcuni collaboratori e giornalisti, sostenendo che l’attrice non avrebbe dovuto parlare di lui in quei termini:

“Va in televisione a dire a tutta Italia cose che mettono in cattiva luce una persona, con nome e cognome, in assenza di questa persona, che non può quindi difendersi, questo fa veramente venire i nervi”.

Poi, il cantante ha aggiunto:

“Manco la madre di mia figlia ha un briciolo di riconoscenza, che schifo di società, che modello orrendo di donna, modello di aggressività, di grevità morale. Una madre decente lo ringrazia l’uomo che ha contribuito a donare la vita a suo figlio”.

Asia Argento e Morgan hanno vissuto una turbolenta storia d’amore dal 2000 al 2007, relazione dalla quale è nata anche la figlia Anna Lou. Nonostante ciò, il loro rapporto è continuato tra alti e bassi: tante le incomprensioni, discussioni ed accuse, proprio come per quest’ultimo caso.