La morte di Luca Giurato è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Il conduttore è deceduto nella giornata dell’11 settembre, a causa di un infarto fulminante. Appena la notizia si è diffusa, tanti Vip gli hanno dedicato un pensiero speciale.

Morte Luca Giurato, il ricordo dei Vip che lo hanno amato

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 11 settembre 2024 è arrivata una notizia che nessuno avrebbe mai voluto sentire: Luca Giurato è morto. Il conduttore e giornalista si è spento all’età di 84 anni, mentre si trovava a Santa Marinella con la moglie, a causa di un infarto fulminante. Sono tanti i Vip che gli hanno dedicato un ultimo pensiero sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Il ricordo di Eleonora Daniele

Tra le prime a commentare la morte di Luca Giurato c’è stata Eleonora Daniele, che con lui ha condiviso diverse edizioni di Uno Mattina. Via Instagram, a didascalia di un video che ritrae diversi momenti della loro avventura televisiva di coppia, la presentatrice ha scritto:

“Quanta vita insieme. Tanti anni di albe a Uno Mattina, nei freddi inverni scaldavi sempre lo studio con grandi sorrisi, sempre con la battuta pronta. Mi hai insegnato a vedere le cose da un altro punto di vista, senza mai essere banale. Tu sei e sarai sempre il mio Luca”.

Poi, raggiunta da Fanpage, ha raccontato che l’aveva cercato per fargli un’intervista ma lui aveva rifiutato perché si era ritirato dalle scene. Eleonora non si aspettava la sua morte e adesso è distrutta. Ha dichiarato:

“Lui condivideva con me gli spazi di lavoro, nonostante io fossi molto giovane. Eravamo diventati protettivi l’uno verso l’altro. Questo non succede mai quando si lavora in coppia. La nostra unione, invece, era stimolante, protettiva, familiare. Da parte sua c’era sempre la volontà di farmi vedere il mondo a colori e da parte mia c’era sempre un sentimento di protezione nei suoi confronti”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Daniele Official (@eleonora_daniele_official)

Il ricordo di Simona Ventura, Mara Venier e Antonella Clerici

Luca Giurato, figlio di una televisione che oggi non esiste più, se n’è andato in silenzio. “Ciao Luca, quante risate“, ha scritto Antonella Clerici a didascalia di una foto che li ritrae insieme. Mara Venier, sempre condividendo uno scatto in sua compagnia, ha scritto: “Ciao Luca, ti ho voluto tanto tanto bene… per me un giorno molto triste“. Infine, anche Simona Ventura lo ha voluto ricordare con un’immagine di quando lo ha avuto come opinionista all’Isola dei Famosi: “Caro Luca… Che bei momenti che abbiamo passato insieme… Non ti dimenticherò mai! Gran visir della tv ironica e leggera che amavamo tanto“.