L'addio di Luca Giurato è stato ricevuto con incredulità dai suoi amici e colleghi. Mara Venier, per esempio, ha raccontato di aver chiamato Luca, non riuscendo a credere alle notizie e di aver ricevuto una risposta da Daniela.

La perdita di Luca Giurato è stata un colpo inaspettato. All’età di 84 anni, l’infarto improvviso ha creato un vuoto, con molti amici, colleghi e personalità famose che hanno espresso il loro cordoglio sui social media. Tra questi, Mara Venier si distingue in particolare, avendo lavorato accanto a lui dal 1993 in Domenica In. Condividendo una vecchia foto dei due, sereni e allegri, la presentatrice ha voluto onorare la memoria del giornalista. “Addio Luca, ti ho amato molto. Per me oggi è un giorno molto triste”, ha scritto ‘zia Mara’ sui social media.