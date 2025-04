Il noto critico d'arte, ricoverato in ospedale per depressione, ha voluto ricordare così il Santo Padre.

La morte di Papa Francesco ha scosso tutto il mondo. Vittorio Sgarbi, che attualmente sta combattendo contro una grave forma di depressione, ha voluto ricordare così il Santo Padre.

Vittorio Sgarbi, le sue condizioni di salute

Il noto critico d’arte Vittorio Sgarbi da diverse settimane sta attraversando un momento molto difficile della propria vita, ricoverato al Gemelli di Roma per una grave forma di depressione.

Le sue condizione sembrano però in miglioramento, tanto che Sgarbi sembrerebbe pronto a tornare presto in tv dal suo pubblico. La notizia della morte di Papa Francesco ha scosso anche lui, ecco il messaggio in ricordo del Pontefice.

Morte di Papa Francesco, il messaggio a sorpresa di Vittorio Sgarbi

La notizia della morte di Papa Francesco ha scosso tutto il mondo. Anche Vittorio Sgarbi, in via di guarigione dalla depressione che lo ha colpito recentemente, ha voluto ricordare il Santo Padre con un post su Instagram. Ecco cosa ha scritto il noto critico d’arte: andarsene il giorno dopo la Resurrezione vuol dire restare, legare il proprio destino a quello di Cristo, in presenza e in assenza.” Alle parole Sgarbi ha allegato una foto di Bergoglio.