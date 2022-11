Morte Roberto Maroni: funerali di Stato a Varese

Varese in lutto per la morte di Roberto Maroni: funerali di Stato e rito in forma privata

Basilica di San Vittore, Varese.

Ultimo saluto a Roberto Maroni. Previsto per venerdì prossimo 25 novembre 2022, sono attesi personaggi di primo piano politici e istituzionali.

Funerali di Stato

La comunicazione ufficiale di venerdì alle ore 11 è in arrivo. La notizia è stata resa nota in via ufficiosa nella serata di ieri dal senatore Stefano Candiani. Nella giornata di oggi, nella Prefettura di Varese presso Villa Recalcati, si terrà una riunione tra i vertici per definire alcuni dettagli organizzativi.

Sempre nella giornata di venerdì, dopo il rito funebre, nella chiesa di Lozza si terrà la recita del rosario e, successivamente, una funzione in forma privata.

II cordoglio nazionale

Già nella giornata di ieri sono state moltissime le persone, tra amici e colleghi, che si sono recate presso la camera ardente allestita a Bizzozero in Via Borri – nel tratto compreso tra via Adriatico e via Conte Verde – dalle Onoranze Funebri Isella, quartiere periferico di Varese dove il politico ha vissuto e vicino alla sua amata Lozza.

La strada è già affollatissima e si prevede un aumento esponenziale di quelle che saranno le visite alla salma di Maroni e, insieme a esso, un disagio alla viabilità nell’area, anche per la cronica carenza di parcheggi.