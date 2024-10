Un lutto importante ha colpito il calcio spagnolo nelle scorse ore. Gonzalo Gòmez, giovanissimo portiere spagnolo è morto prematuramente all’età di 34 anni. La notizia della scomparsa dell’atleta è stata data dalla Federaciòn Riojana de Fùtbol con un comunicato diffuso sui suoi canali ufficiali. Stando a quanto si apprende, da qualche tempo stava lottando contro una grave malattia.

Il portiere Gonzalo Gòmez è morto a 34 anni: il ricovero in ospedale

Nei giorni precedenti al decesso, Gòmez era stato ricoverato in

ospedale. Nelle scorse settimane la sua salute era peggiorata e le condizioni si erano fatte via via sempre più critiche. Le cause del decesso non sono state rese note per motivi di riservatezza. Così la federazione Riojana ha salutato il portiere nel comunicato diffuso su X: “Il calcio della Rioja è in lutto per la morte del portiere Gonzalo Gómez all’età di 34 anni. Esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici di Gonzalo e a tutte le famiglie del calcio in cui ha sviluppato la sua carriera”.

La carriera

Il calciatore spagnolo aveva militato in squadre come il Calahorra, squadra della Segunda B, terza serie del calcio spagnolo soppressa nel 2021 e poi rinominata Prima RFEF. I primi passi nel mondo del calcio li aveva mossi nel Club Atlético Central di Siviglia che nel comunicato ufficiale ha ricordato così il portiere: “Il nostro giocatore sarà sempre nel cuore del Club”.