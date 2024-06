Lo sportivo è deceduto a soli 25 anni e le cause rimangono per ancora da chiarire

Il mondo del rugby è in lutto per la prematura scomparsa di Connor Garden-Bachop, deceduto all’età di 25 anni. La tragica notizia è stata confermata dalla federazione di rugby neozelandese, che ha espresso il suo cordoglio attraverso una nota ufficiale.

La dichiarazione della federazione

Garden-Bachop, un promettente giocatore degli Highlanders nel Super Rugby, è morto lunedì sera a Christchurch. Le cause del decesso rimangono ancora sconosciute. “È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Connor Garden-Bachop. Lo ricorderemo sempre come un giovane giocatore dinamico e un ottimo compagno di squadra tra i Māori All Blacks, gli Highlanders e il Wellington Rugby,” ha dichiarato la federazione neozelandese. “Le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia, agli amici e ai compagni di squadra di Connor in questo momento difficile.”

Una famiglia di campioni

Connor Garden-Bachop proveniva da una famiglia con una ricca tradizione nel rugby. Era fratello di Jackson Garden-Bachop, giocatore del Brive, e figlio degli ex nazionali neozelandesi Stephen Bachop e Susan Garden-Bachop. Inoltre, era nipote di Graeme Bachop, ex mediano di mischia degli All Blacks. Connor lascia anche due figlie. Connor Garden-Bachop era considerato un talento emergente nel panorama rugbistico. Ha giocato per gli Highlanders negli ultimi cinque anni, dimostrando qualità eccezionali sul campo.