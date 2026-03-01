Mosca condanna l'attacco che ha ucciso Khamenei e avverte sulle conseguenze regionali

Mosca condanna l'attacco che ha ucciso Khamenei e avverte sulle conseguenze r...

Putin ha espresso le sue condoglianze per la morte di Ayatollah Khamenei e la diplomazia russa denuncia l'attacco come violazione del diritto internazionale, avvertendo su rischi umanitari e nucleari

Il Cremlino ha diffuso un messaggio ufficiale di cordoglio dopo notizie sulla presunta morte del supremo leader iraniano, Ayatollah Ali Khamenei, attribuite ad attacchi indicati come opera di Stati Uniti e Israele. Nel comunicato il presidente Vladimir Putin definisce l’episodio un assassinio e si rivolge al presidente iraniano con espressioni di vicinanza personale e istituzionale. Il testo sottolinea il ruolo di Russia e Iran nelle relazioni bilaterali e ne evidenzia le possibili ripercussioni diplomatiche. Lo sviluppo ha subito innescato risposte ufficiali e movimenti strategici nella regione, con un aumento della tensione che richiede monitoraggio internazionale.

In seguito, i portavoce russi hanno condannato l’azione bellica e hanno attribuito la responsabilità a Washington e Tel Aviv per presunte violazioni delle norme internazionali. Hanno espresso cordoglio, ma la posizione moscovita non si limita a parole di lutto.

Attraverso la Farnesina russa e il rappresentante permanente alle Nazioni Unite sono arrivate critiche formali all’operato occidentale. Le autorità hanno inoltre lanciato avvisi sul rischio di una escalation capace di travalicare i confini mediorientali. Secondo Mosca, l’impatto potrebbe estendersi ad ambiti umanitari, economici e radiologici.

La reazione ufficiale di Mosca

Il Cremlino ha ricordato l’Ayatollah Ali Khamenei come un «illustre statista» e ha richiamato i legami storici con la Russia. Il comunicato reagisce alle operazioni militari sottolineando che le azioni in questione sono avvenute mentre la comunità internazionale era impegnata in canali negoziali.

Il Ministero degli Esteri ha qualificato gli attacchi come un «atto di aggressione deliberato», negando la fondatezza delle accuse occidentali su presunte ambizioni nucleari iraniane e definendo gli interventi come un tradimento della diplomazia. Secondo Mosca, l’impatto potrebbe estendersi ad ambiti umanitari, economici e radiologici; il governo ha richiesto chiarimenti alla comunità internazionale e ha esortato misure atte a evitare un’ulteriore escalation.

Argomentazioni russe al Consiglio di Sicurezza

Alla riunione d’emergenza il rappresentante permanente di Mosca ha definito gli attacchi un tradimento della diplomazia e ha respinto le giustificazioni occidentali sui presunti programmi nucleari iraniani. Ha sostenuto che, nonostante segnali formali di disponibilità al dialogo, la Repubblica islamica sarebbe stata colpita alle spalle, alimentando una spirale di violenze con conseguenze imprevedibili per la sicurezza internazionale. Il delegato ha quindi chiesto risposte concrete dalla comunità internazionale e misure volte a evitare un’ulteriore escalation. Dal punto di vista normativo, il discorso ha richiamato gli obblighi derivanti dal diritto internazionale e dalle risoluzioni del Consiglio, sottolineando il rischio di un deterioramento delle condizioni di stabilità regionale.

Timori di contagio e avvertimenti pratici

Le istituzioni russe hanno richiamato l’attenzione sui potenziali effetti collaterali degli attacchi, dal rischio di una crisi umanitaria a conseguenze economiche gravi. Il Ministero degli Esteri ha avvertito che, se fossero colpite infrastrutture sensibili, esisterebbe anche un rischio di tipo radiologico. Le autorità hanno insistito sulla necessità di valutare l’impatto sulla popolazione e sulle reti critiche.

Rosaviatsia, l’autorità russa per i trasporti aerei, ha adottato misure immediate annullando i voli commerciali verso Iran e Israele fino a nuovo avviso. L’ente ha motivato la decisione con la compromissione della sicurezza dei trasporti dovuta alle attuali tensioni, segnalando effetti immediati sui collegamenti civili e sul trasporto merci.

Implicazioni sulla sicurezza internazionale

La tensione in atto può estendersi oltre il teatro mediorientale e influire sulle rotte commerciali e sui mercati energetici. Fonti diplomatiche ritengono probabile un aumento delle posture militari da parte di altri Stati, con conseguente incremento del rischio di un conflitto su scala più ampia. L’alterazione dei corridoi marittimi e aerei potrebbe compromettere il trasporto merci e i collegamenti civili già segnalati nelle comunicazioni ufficiali. Stabilità regionale e flussi commerciali restano

Rapporti bilaterali e fiducia compromessa

Le autorità russe indicano che le rassicurazioni ricevute da Israele sull’assenza di volontà di confronto armato con l’Iran si sono dimostrate inattendibili sul piano pratico. Tale discrepanza tra dichiarazioni e azioni ha aggravato una già fragile fiducia reciproca. I prossimi sviluppi nelle comunicazioni diplomatiche saranno determinanti per valutare l’entità del deterioramento dei rapporti.

Prospettive diplomatiche

I prossimi sviluppi nelle comunicazioni diplomatiche saranno determinanti per valutare l’entità del deterioramento dei rapporti. In assenza di un percorso negoziale credibile, la via principale per limitare l’escalation rimane la diplomazia multilaterale. Tuttavia, le condizioni di partenza appaiono compromesse: il ricorso alla forza e le perdite di figure istituzionali centrali ostacolano il ripristino di canali diplomatici efficaci. Dal punto di vista operativo, il coordinamento tra attori internazionali richiede procedure condivise e meccanismi di verifica rapidi per ridurre il rischio di fraintendimenti.

Conclusioni e scenari aperti

La presa di posizione russa combina condoglianze ufficiali con un richiamo alla legalità internazionale e alla necessità di moderazione. Dal punto di vista normativo, il richiamo alla legalità serve a giustificare richieste di garanzie e misure di contenimento. Il quadro resta fluido e gravato da molte incognite: la regione è esposta a una potenziale espansione del conflitto e la comunità internazionale deve individuare strumenti concreti per il contenimento. Il rischio compliance è reale: misure unilaterali o risposte militari potrebbero innescare sanzioni economiche e ripercussioni umanitarie, con impatti sui corridoi commerciali e sull’approvvigionamento energetico.