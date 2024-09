Mosetti rivela la verità su Niccolò Bettarini: "Si, ci fu un bacio ma..."

Antonella Mosetti è stata recentemente al centro dei gossip per un presunto flirt con Niccolò Bettarini, figlio del suo ex-partner Stefano Bettarini. Mosetti ha chiarito la situazione durante il programma "Storie Di Donne Al Bivio" su Rai 2, dichiarando che tra lei e Niccolò c'è stato solo un bacio sulla guancia, come segno di affetto. Ha anche messo in luce che Niccolò ha la stessa età della sua figlia, quindi una relazione tra loro non sarebbe possibile. Ha ammesso che i rumor sono iniziati quando sono state scattate delle foto di loro in Sardegna. Infine, ha rivelato che il suo cuore è attualmente occupato.

Antonella Mosetti è stata al centro dell’attenzione negli ultimi giorni a seguito di ipotetici rumors di un flirt con Niccolò Bettarini, il figlio dell’ex calciatore Stefano Bettarini, con cui Mosetti ha avuto una relazione in passato. Appare come ospite nello show di Monica Setta “Storie Di Donne Al Bivio”, qui la showgirl ha deciso di fare chiarezza riguardo la sua situazione con Bettarini Jr. Scopriamo ciò che ha dichiarato, grazie alle anticipazioni disponibili online della puntata in cui sarà protagonista, in onda su Rai 2 mercoledì sera.

La notizia del presunto legame tra Antonella Mosetti e Niccolò Bettarini, figlio dell’ex calciatore Stefano Bettarini, ha creato parecchio chiacchiericcio ultimamente. I due sono stati fotografati insieme, finendo in copertina sul magazine Diva E Donna. Da quel momento i gossip tra di loro hanno preso il sopravvento, alimentando supposizioni di un possibile flirt tra i due. Questo ha suscitato molto dibattito, soprattutto perché in passato Mosetti ha avuto una relazione con il padre di Niccolò.

Nel corso del programma “Storie Di Donne Al Bivio”, che verrà trasmesso su Rai 2 domani sera, Antonella Mosetti ha voluto mettere in chiaro la sua posizione rispetto alle voci che circolavano sulla sua relazione con Niccolò Bettarini Jr. Pur avendo già negato questi pettegolezzi attraverso un post sul suo profilo Instagram ufficiale, ha sentito il bisogno di spiegare in maniera definitiva l’intera faccenda.

Secondo alcune anticipazioni che sono apparse sul web e che sono state riportate da diverse fonti come Leggo, Donna Glamour ed altre, Mosetti ha riconosciuto che tra lei e il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini c’è stato un bacio. Ha tuttavia precisato che si è trattato soltanto di un bacio sulla guancia, un segno di affetto, ma niente più.

Inoltre, la showgirl ha parlato di Niccolò descrivendolo come un ragazzo affascinante e intelligente e si è domandata chi potrebbe non trovarlo tale. Ha tuttavia sottolineato che lui è della stessa età di sua figlia, quindi non potrebbe mai nascere una relazione tra di loro.

Riguardo ai gossip in cui è stata coinvolta, Mosetti ha dichiarato che si sono incontrati in Sardegna e hanno frequentato le stesse cerchie sociali. Sono state prese delle foto mentre si facevano un selfie, da lì sono partiti i rumor.

Per concludere, Antonella ha svelato che attualmente il suo cuore è già occupato.