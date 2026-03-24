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Mostre, Gramigna (Accademia del Lusso): "'Turbanti', l’arte come messaggio di inclusione e

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“L'Accademia del Lusso ha voluto fortemente questo progetto di inclusione, che racchiude un messaggio grande, fortissimo. Gli scatti sono unici perché colgono l’essenza dei personaggi che sono stati fotografati. L’arte è inclusione” ha detto Laura Gramigna, direttrice Accademia del Lusso d...

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“L’Accademia del Lusso ha voluto fortemente questo progetto di inclusione, che racchiude un messaggio grande, fortissimo. Gli scatti sono unici perché colgono l’essenza dei personaggi che sono stati fotografati. L’arte è inclusione” ha detto Laura Gramigna, direttrice Accademia del Lusso di Roma, durante l’inaugurazione della mostra fotografica “Turbanti”, a cura di Cosmo Muccino Amatulli, organizzata e sostenuta da Accademia del Lusso e dalla Onlus “Modelli si Nasce”, presso Casa Museo Boncompagni Ludovisi.

https://www.youtube.com/watch?v=57aMWnypxzM