Mostre, Gramigna (Accademia del Lusso): "'Turbanti', l’arte come messaggio di inclusione e

“L'Accademia del Lusso ha voluto fortemente questo progetto di inclusione, che racchiude un messaggio grande, fortissimo. Gli scatti sono unici perché colgono l’essenza dei personaggi che sono stati fotografati. L’arte è inclusione” ha detto Laura Gramigna, direttrice Accademia del Lusso d...

“L’Accademia del Lusso ha voluto fortemente questo progetto di inclusione, che racchiude un messaggio grande, fortissimo. Gli scatti sono unici perché colgono l’essenza dei personaggi che sono stati fotografati. L’arte è inclusione” ha detto Laura Gramigna, direttrice Accademia del Lusso di Roma, durante l’inaugurazione della mostra fotografica “Turbanti”, a cura di Cosmo Muccino Amatulli, organizzata e sostenuta da Accademia del Lusso e dalla Onlus “Modelli si Nasce”, presso Casa Museo Boncompagni Ludovisi.

https://www.youtube.com/watch?v=57aMWnypxzM