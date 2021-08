Motomondiale: Malagò, 'Rossi uno più grandi di tutti i tempi, non possiamo che essergli grati'

Tokyo, 5 ago. (Adnkronos) – “Valentino Rossi è in assoluto uno dei più grandi atleti, non solo italiani, ma di tutti i tempi e di tutti gli sport. Ha preso la prima medaglia 25 anni fa, per lo sport è qualcosa di impressionante, non possiamo che essergli grati”.

Lo ha detto a “Timeline”, su Sky TG24, il presidente del Coni, Giovanni Malagò sul ritiro a fin stagione dle campione di Tavullia. "Non mi sembra però che ci abbia mentito o stupito -ha aggiunto sorridendo il numero uno del Coni da Tokyo- perché ha detto che non correrà più con la moto. Magari correrà con qualcos’altro, noi abbiamo 387 sport da offrirgli, magari ne trova un altro giusto”.