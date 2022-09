Motomondiale: Marquez, 'Ho provato dolore al braccio ma riesco a gestirlo'

Motegi, 23 set. – (Adnkronos) – "Essendoci un solo turno di libere questo venerdì, ho dovuto attaccare subito, sapevo che non avrei potuto gestire in vista del sabato. Tra l’altro ho visto che pioveva leggermente, quindi sono partito subito forte. Era da tanto tempo che non mi sentivo così bene sulla moto, ho anche spinto da solo, questo è importante.

Ho guidato abbastanza bene, ma in questo circuito ho sentito dolore, mentre in Aragon non mi è successo. È una cosa che dobbiamo controllare bene, soprattutto la spalla. Io con il braccio mi sento bene, ma bisogna comunque monitorare la condizione perché qui a Motegi ci sono tante staccate a destra, sarà difficile spingere per tutta la gara". Così Marc Marquez dopo le libere del venerdì del Gp del Giappone, chiuse al 6° posto.

"Il dolore che ho sentito è molto diverso rispetto a quello che provavo prima della quarta operazione all’omero destro -aggiunge il 29enne catalano a Sky Sport-. È un dolore che mi toglie forza, ma è controllabile, l’ho provato soltanto in qualche punto della pista. Sono contento proprio perché riesco a gestire abbastanza bene questo dolore, ma non è facile guidare pensando al dolore. Sono contento perché la velocità c’è, serviranno più gare per mettere tutto a posto".