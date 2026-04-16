Svolta sui controlli stradali e record di multe con le nuove telecamere dotate di Intelligenza Artificiale.

Nuove telecamere dotate di Intelligenza Artificiale hanno portato a un record di multe in Inghilterra. Ecco come funzionano.

Record di multe in Inghilterra con gli autovelox dotati di Intelligenza Artificiale

Salto tecnologico in Inghilterra sul fronte Autovelox. Le telecamere sono state infatti dotate di Intelligenza Artificiale e sono quindi in grado di monitorare non solo il comportamento degli automobilisti ma anche di individuare, in automatico, se vengono commesse infrazioni.

Il risultato? Un vero e proprio record di multe! Nonostante sia ancora in fase di sperimentazione, questi nuovi autovelox sono già attivi in diverse aree dell’Inghilterra. Ma, come funzionano?

Multe con Ai: come funzionano i nuovi autovelox guidati dall’Intelligenza Artificiale

Come visto in Inghilterra c’è stato un record di multe dopo l’introduzione, in alcune zone del Paese, delle telecamere dotate di AI.

Ma, come funzionano? Attraverso degli algoritmi di Intelligenza Artificiale analizzano le immagini in tempo reale, oltre a registrare il traffico. Il software, non solo sa riconoscere i comportamenti sbagliati e pericolosi degli automobilisti, come l’uso del cellulare mentre si guida o la mancata cintura di sicurezza. Individuata l’infrazione, il sistema emette automaticamente la sanzione, con la segnalazione che viene inviata alle forze dell’ordine che effettueranno tutti i controlli prima di procedere con la multa.