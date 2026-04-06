Una multa del 2019 che non è mai stata pagata e che non è stata impugnata nelle sedi giudiziarie. Forse dimenticandosene, pensando che non sarebbe successo nulla. Ma che invece, sette anni dopo, si è trasformata in un arresto che i Carabinieri di Giliano di Roma, comune della provincia di Frosinone, hanno eseguito. E che ha portato anche ad una sentenza di carcerazione. Come è potuto accadere?

Multa per violazione al Codice della Strada non pagata nel 2019 si trasforma in arresto e carcere

La violazione al Codice della Strada venne commessa nel 2019 e non era mai stata contestata. Non è stata mai pagata e con il tempo la sanzione originaria è divenuta definitiva, fino a rendere esecutiva, sette anni dopo, la condanna. Il caso è venuto alla luce dopo che i militari hanno effettuato l’arresto di un uomo portato nel penitenziario di via Cerreto a Frosinone.

É stato l’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone a disporre l’arresto per il 40enne residente a Villa Santo Stefano. Questo perché deve scontare una pena residua di sette giorni di arresto. Pena che gli era stata comminata per una violazione del Codice della Strada commessa nel territorio di Villa Santo Stefano. Il 40enne è così finito in prigione, dove resterà per una settimana.