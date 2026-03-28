Il caso Signorini torna a far parlare di sé non per le novità che ha portato Corona con il suo programma Falsissimo quanto per la decisione che ha stabilito il tribunale di Milano nei confronti dell’ex re dei paparazzi che con i suoi video su youtube, visti da milioni di persone aveva svelato scomode verità sul conduttore e su tutto il mondo dello showbiz italiano.

Avvocato Corona euforico: “abbiamo vinto”

Mentre Fabrizio Corona è ancora avvolto dal suo silenzio e non ha espresso alcun commento sulla decisione degli avvocati rispetto al suo coinvolgimento nel caso Signorini, ci pensa il suo avvocato a parlare e a spiegare come stanno le cose.

Infatti l’avvocato Chiesa, che difende Fabrizio, in un video su X, prende la decisione in modo diverso, rivendicando una vittoria perché quanto fatto da Fabrizio Corona fa parte del diritto di cronaca e il diritto di cronaca lo possono esercitare tutti i cittadini italiani, non solo i giornalisti professionisti, quindi anche Fabrizio.

Poi anticipa che arriveranno novità importanti ma sarà Corona stesso a svelarle prossimamente con una nuova puntata di Falsissimo che sarà pubblicata a breve. “Abbiamo vinto, siamo contenti”, termina così il video dell’avvocato.

Corona obbligato a rimuovere (nuovamente) la puntata di Falsissimo

Il tribunale di Milano ha giudicato il ricorso di Fabrizio Corona confermando quanto pronunciato il 19 marzo. Fabrizio Corona è obbligato a rimuovere i contenuti di Falsissimo perché “lesivi dell’onore, della reputazione e della riservatezza” di Alfonso Signorini.

La decisione infatti è stata di multare Corona per un importo pari a 750 euro per ogni giorno di ritardo nella rimozione dei contenuti. Tuttavia come visto nel paragrafo precedente la battaglia è tutto meno che conclusa, prepariamoci a nuovi capitoli di questa lunghissima storia.