Bibi, considerata la figlia segreta di Freddie Mercury, è morta a 48 anni dopo una lunga battaglia contro un raro tumore. La sua esistenza, rivelata solo recentemente nel libro Love, Freddie di Lesley-Ann Jones, ha svelato un legame intimo e nascosto con il leggendario frontman dei Queen.

Muore Bibi, la figlia segreta di Freddie Mercury

Bibi, considerata la figlia segreta di Freddie Mercury, è morta all’età di 48 anni, come annunciato dalla sua famiglia. La donna ha combattuto a lungo contro un raro tumore della colonna vertebrale, il cordoma, e lascia due figli di nove e sette anni. In un comunicato, il marito Thomas ha scritto: “B è ora con il suo amato e amorevole padre nel mondo dei pensieri. Le sue ceneri sono state sparse al vento sulle Alpi. Bibi è morta pacificamente dopo una lunga battaglia contro il cordoma”.

Il legame con il leggendario frontman dei Queen è stato rivelato solo di recente dall’autrice Lesley-Ann Jones, nel libro Love, Freddie, pubblicato la scorsa estate. Mercury, secondo il racconto, chiamava la figlia “trésor” e la sua “piccola ranocchia”. A lei sarebbero state dedicate le canzoni dei Queen Bijou e Don’t Try So Hard. Bibi aveva raccontato di essere stata concepita nel 1976 durante una relazione che Mercury ebbe con una donna sposata e di aver mantenuto un rapporto stretto con lui fino alla sua morte nel 1991.

Una vita segreta svelata: il racconto di Bibi e il legame con Freddie Mercury

La scoperta dell’esistenza di Bibi era rimasta un segreto ben custodito per decenni, fino alla pubblicazione della biografia di Lesley-Ann Jones. L’autrice ha dichiarato: “Sono devastata dalla perdita di questa donna che è diventata una mia cara amica, che era venuta da me con un obiettivo altruistico: mettere da parte tutti coloro che hanno avuto carta bianca con la storia di Freddie per 32 anni, per sfidare le loro bugie e la loro riscrittura della sua vita, e per rivelare la verità. Alla fine della sua vita, era tutto ciò che contava per lei”.

Secondo Jones, l’anno scorso furono presentate prove del DNA a conferma della paternità. Per Bibi, la vita è stata segnata dall’eredità musicale e affettiva del padre, che le aveva dedicato parole e melodie rimaste nascoste fino alla sua rivelazione pubblica.