Addio a Philippe Junot, grande amore di Carolina di Monaco: è morto a 85 anni

Addio a Philippe Junot, grande amore di Carolina di Monaco: è morto a 85 anni

È morto Philippe Junot, primo amore di Carolina di Monaco e icona del jet set anni ’70. L’annuncio sui social ha suscitato cordoglio e lutto.

Lutto per Carolina di Monaco: si è spento Philippe Junot, il primo marito della principessa, figura iconica del jet set europeo degli anni ’70. La sua morte segna la fine di un capitolo importante nella vita della Grimaldi, legato a un amore intenso e controverso che aveva acceso i riflettori del Principato e del mondo intero.

Carolina di Monaco e l’amore per Philippe Junot

Alla fine degli anni Settanta, Carolina studia Filosofia a Parigi e incarna la nuova generazione reale, magnetica e moderna. Figlia di Grace Kelly, icona di eleganza senza tempo, sembra destinata a un futuro perfetto. Tuttavia, tutto cambia con l’arrivo di Philippe Junot: 17 anni più grande, affascinante, cosmopolita e noto playboy, “l’uomo sbagliato” secondo la corte monegasca.

Nonostante le obiezioni dei genitori, Carolina decide di seguire il cuore. Il 28 giugno 1978, nel cortile del Palazzo di Monaco, i due convolano a nozze: Carolina indossa un abito firmato Dior, disegnato da Marc Bohan, che entra immediatamente nella storia della moda nuziale. Come ricordò amaramente Ranieri III, “Non congratulatevi con me, piuttosto fatemi le condoglianze”.

“Era circondato dalla famiglia”. Carolina di Monaco colpita da un grave lutto: è morto Philippe Junot

Si è spento a Madrid, lontano dai riflettori che lo avevano seguito per tutta la vita, Philippe Junot, aristocratico e uomo d’affari francese, celebre per essere stato il primo marito della principessa Carolina di Monaco.

Nato a Parigi il 19 aprile 1940, Junot è stato protagonista delle cronache mondane europee degli anni Settanta, incarnando lo spirito di un’epoca fatta di eccessi, glamour e scandali.

La notizia della sua morte, giunta giovedì 8 gennaio all’età di 85 anni, è stata diffusa dalla figlia maggiore Victoria sui social: “Ha lasciato questo lato del mondo in pace, circondato dalla sua famiglia, dopo una lunga, bellissima e avventurosa vita”. Il suo nome resterà indissolubilmente legato a quello di Carolina, con cui visse un matrimonio breve ma intenso, capace di illuminare il Principato di Monaco come mai prima, prima di infrangersi contro la dura realtà.