La musica piange una perdita improvvisa: Paul Hardcastle Junior, giovane talento britannico e figlio del celebre compositore Paul Hardcastle, è morto in un tragico incidente in moto, lasciando un vuoto profondo nella famiglia e nella scena musicale londinese.

L’eredità musicale di Paul Hardcastle Jnr

Paul aveva scelto di seguire le orme del padre, trasformando la passione in professione.

Musicista e DJ talentuoso, era noto per la sua abilità al sassofono e per la capacità di imprimere un tocco personale a ogni progetto. La sua collaborazione con il padre è documentata in album come “Hardcastle 5” (2008), dove compare nella traccia finale “Take 1”, e più recentemente in “Hardcastle X” (2022), dove ha contribuito sia creativamente che tecnicamente. La sua presenza nel panorama musicale londinese era stimata e riconosciuta, e molti lo ricordano come un giovane artista curioso, serio e pieno di entusiasmo.

Oggi, a 68 anni, Paul Hardcastle resta un’icona della musica elettronica, ma dietro il compositore famoso c’è anche un padre spezzato dal dolore, che piange la perdita del suo “super talented” figlio, lasciando un vuoto difficile da colmare sia in famiglia sia nella comunità artistica.

“Mio figlio è morto, addio amore mio”, l’annuncio straziante di Paul Hardcastle

Il mondo della musica è stato scosso da una tragedia che ha lasciato fan e colleghi increduli. Paul Hardcastle, celebre compositore britannico noto per il successo mondiale del 1985 “19”, ha annunciato la morte del figlio Paul Hardcastle Jnr, vittima di un incidente in moto fatale.

Con una foto del giovane accompagnata da parole strazianti, Hardcastle ha scritto: “Just to let you know that my super talented son Paul Hardcastle Jnr was in a fatal motorcycle accident earlier and has sadly died. RIP son love Dad”.

La notizia ha rapidamente fatto il giro dei social, colpendo soprattutto gli appassionati della musica degli anni Ottanta, che hanno percepito immediatamente l’entità del dolore: una carriera promettente interrotta, sogni e progetti svaniti in pochi istanti.