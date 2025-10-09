Nel mondo della boxe, dove gloria e sacrificio convivono sullo stesso ring, a volte la linea che separa il trionfo dalla tragedia si fa sottilissima. La morte di Arturo Gatti Jr., figlio del celebre campione Arturo “Thunder” Gatti, riapre una ferita mai guarita e fa riaffiorare il dolore di una famiglia che ha conosciuto la grandezza sportiva, ma anche un destino crudele.

Quella che doveva essere una nuova promessa del pugilato mondiale si è trasformata in un nuovo capitolo di lutto e mistero, gettando un’ombra malinconica su un cognome che da sempre evoca coraggio, passione e tragedia.

Arturo Gatti Jr: il peso di un’eredità e un destino crudele

Come il padre, anche Gatti Jr. aveva intrapreso la strada della boxe dilettantistica, con il sogno di partecipare al prestigioso torneo Golden Gloves e di passare presto tra i professionisti. La sua scomparsa ha riportato alla memoria la tragica fine del padre Arturo Gatti, trovato morto nel 2009 in Brasile durante la luna di miele con la seconda moglie. Inizialmente accusata di omicidio, la donna venne poi scagionata e il caso fu archiviato come suicidio.

Muore a 17 anni il figlio di Arturo Gatti: una tragedia che sconvolge il mondo della boxe

Il mondo della boxe è stato profondamente scosso dalla notizia della morte di Arturo Gatti Jr., figlio del leggendario pugile italo-canadese Arturo “Thunder” Gatti, campione super piuma IBF e super leggeri WBC, vincitore di 40 incontri su 49.

Il giovane, appena 17enne, è stato trovato senza vita in un appartamento di Città del Messico, dove viveva insieme alla madre Amanda Rodrigues. La notizia è stata diffusa inizialmente dall’ex bodyguard Chuck Zito attraverso un post sui social, poi confermata dall’allenatore di famiglia Moe Latif, che ha chiesto il massimo rispetto per la privacy dei familiari in un momento tanto doloroso.

Le autorità messicane hanno aperto un’indagine per chiarire le circostanze del decesso, attualmente trattato come un presunto suicidio.

“Il World Boxing Council e la comunità globale del nostro sport si uniscono in preghiera per la profonda perdita di Arturo Gatti Jr.”, ha dichiarato il presidente del WBC Mauricio Sulaiman, mentre la World Boxing Association ha ricordato il giovane con un messaggio di cordoglio, affermando che “il suo viaggio era appena iniziato, ma il suo spirito continuerà a vivere, ora riunito al suo leggendario padre tra le stelle”.