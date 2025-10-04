Lutto nel mondo del cinema, è morto improvvisamente a 76 anni l’attore Remo Girone. Celebre il suo ruolo ne “La Piovra“.

L’attore si è spento improvvisamente nella sua casa di Monaco dove, da diversi anni, viveva assieme alla moglie, l’attrice argentina Victoria Zinny. Il cordoglio dell’attrice romana Barbara De Rossi all‘Adnkronos: “un grande uomo, un attore serio, rigoroso, professionale, nel lavoro e nel privato e soprattutto innamoratissimo di sua moglie Victoria. La sua scomparsa lascia un grande vuoto.”

Addio a Remo Girone: volto indimenticabile de “La Piovra”

Il mondo del cinema piange l’attore Remo Girone, morto improvvisamente nella sua casa di Monaco all’età di 76 anni. Remo è stato l’indimenticabile volto di Tano Cariddi nel film “La Piovra“, il ragioniere corrotto e spietato. Sono tantissimi i film e le serie tv nei quali lo abbiamo visto recitare nel corso della sua lunga carriera, come “Il Gabbiano”, “Corleone”, “La seconda ombra”, “Benvenuto Presidente!”, “Il mio nome è vendetta”, “Equailizer 3 – Senza Tregua”, “Il Grande Torino” e “Vostro Onore.”