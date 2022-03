Museo della Scienza di Milano: astronauti su Marte per un giorno

Milano, 10 mar. (askanews) – Diventare un astronauta in missione su Marte impegnato a far funzionare la propria base, fare escursioni col rover, coltivare vegetali, assicurarsi che ci siano aria e energia a sufficienza.

STEM*Lab Base Marte è il nuovo laboratorio aperto nel Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, uno spazio educativo per dare alle ragazze e ai ragazzi fra i 10 e i 14 anni la possibilità di avvicinarsi alle materie Stem (Science Technology Engineering Mathematics), in sostanza quelle tecnologico-scientifiche, divertendosi.

Fiorenzo Galli, direttore del Museo: “Un gioco di ruolo all’interno di una base marziana, 5 gruppi di lavoro lavorano insieme per risolvere un problema il quale si manifesta e viene messo a punto attraverso ricerche scientifiche, applicazioni tecnologiche e mette insieme un gruppo di persone che lavora per se stesso ma anche in relazione con gli altri”

Patrizia Cerutti è la responsabile dei programmi Educazione Stem: “Lavorare sulle Stem attraverso il gioco di ruolo dal vivo ci consente di essere più inclusivi, coinvolgere ragazzi e ragazze e riscoprire un po’ talenti e possibilità perché se vogliamo ricostruire la cittadinanza scientifica è necessario cominciare a lavorare fin da giovani, fin da piccolissimi”.

Il laboratorio è parte del progetto nazionale STEM*Lab – Scoprire Trasmettere Emozionare Motivare – selezionato dall’impresa sociale Con I Bambini nell’ambito del Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile e coordinato dal consorzio Kairòs.