Musica: Scala, Chailly sostituirà Alitnoglu al Concerto di Natale

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – Il maestro Alain Altinoglu è costretto da un’indisposizione a rimandare il suo atteso debutto alla Scala per il Concerto di Natale sabato 18 dicembre. Il direttore musicale Riccardo Chailly ha immediatamente accettato di salire sul podio e salvare il concerto, con un programma modificato.

L’Orchestra eseguirà infatti l’Ouverture-Fantasia Romeo e Giulietta e la Sinfonia n° 4 di Pëtr Il’ič Čajkovskij.

Come ogni anno Rai Cultura riprende il Concerto, che verrà trasmesso in prima tv giovedì 24 dicembre alle 10.40 su Rai1 e in replica il 25 dicembre alle 21.15 su Rai5 (per il pubblico di Rai1 introduce il concerto Stefania Battistini). Il Concerto sarà inoltre trasmesso da Arte in Francia e nei Paesi di lingua francese europei e oltreoceano, in Germania e altri Paesi di lingua tedesca, da Rsi in Svizzera e da Servus TV in Austria.

Il Concerto di Natale è sostenuto da American Express.