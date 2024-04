Nadia Bengala, ospite del programma Generazione Z di Monica Setta, si è sbottonata sul secondo arresto della figlia. L’ex Miss Italia vive da mesi un vero e proprio inferno, causato dai colpi di testa della pargola di 28 anni.

Nadia Bengala sull’arresto della figlia: le parole

Ospite di Generazione Z, Nadia Bengala ha confidato a Monica Setta l’inferno che vive dallo scorso agosto. In questo periodo, sua figlia Diana Schivardi di 28 anni è stata arrestata per ben due volte. “Mi fa male per lei. Non si rende conto della gravità“, ha ammesso l’ex Miss Italia. Eppure, sembra che il secondo arresto sia legato ad una specie di fraintendimento. Nadia ha dichiarato:

“Lei non si rende conto della gravità delle sue azioni. Lei capisce di avere un problema, dice di volersi curare, ma io devo fare in modo che lo faccia. Ora sta da me, io passo le giornate a mettere a posto la sua camera, perché non ha più la cognizione di come si vive, non sembra più la stessa ragazza… Devo essere calma, la faccio parlare, sfogare. Io voglio che lei stia bene”.

Perché la figlia di Nadia Bengala è stata arrestata?

Nadia Bengala ha raccontato che sua figlia è stata arrestata la prima volta lo scorso 16 agosto, per rapina impropria, tentato furto aggravato e lesioni aggravate. In questa occasione è stata processata per direttissima e condannata. A distanza di qualche mese, Diana è stata arrestata un’altra volta, questa volta perché è stata beccata a rubare delle auto a Roma. In questa ultima occasione, però, la figlia dell’ex Miss Italia potrebbe essere stata accusata per errore. Nadia ha raccontato che Diana era in ospedale e che era stata lei stessa a chiedere aiuto alle forze dell’ordine. In nosocomio avrebbero dovuto tenerla sedata, invece lei è uscita:

“In stato confusionale, girava lì intorno, non sapeva cosa fare e si è infilata in una macchina che ha trovato aperta – dice – E’ arrivato il proprietario, così si è infilata in un’altra… Il tentato furto con cosa? Con le chiavi di casa con cui provava ad accendere le auto?”.

Nadia Bengala: cosa ha sbagliato con la figlia

Parlando dei suoi errori come madre, Nadia ha ammesso: