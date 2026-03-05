Il caso è approdato ad un ente che tutela i lavoratori del capoluogo campano, quest'ultimo ha preso le difese della donna.

Una giovane donna lavoratrice presso un noto ristorante di Napoli ha perso il lavoro dopo aver annunciato un cambiamento nella sua vita, la situazione ha avuto un risvolto inatteso ed ingiusto per la giovane che ha sempre svolto la sua professione al meglio. Cerchiamo di capire meglio cosa è accaduto.

Cameriera Napoli, licenziata perché incinta

La giovane lavoratrice, di nome Valeria, ha lavorato presso il ristorante con il ruolo di cameriera per 6 anni e mezzo, 5/6 giorni a settimana e veniva pagata in nero, 50 euro a turno, quindi senza contratto e tutele.

Ha sopportato questo perché il lavoro le permetteva di mangiare e perché fortunatamente per lei non aveva mai avuto problemi di salute.

Negli ultimi tempi ha annunciato al datore di lavoro che fosse incinta ed invece di ricevere un augurio per il nuovo arrivo in famiglia è stata licenziata perchè ritenuta “non idonea” come riporta da Fanpage.it.

“Potere al Popolo” in suo soccorso

Potere Al Popolo ha deciso di supportare la causa della giovane e domani, venerdì 6 marzo sarà fuori dal tribunale per protestare per questo licenziamento ingiusto.

Pap, ha voluto portare come esempio questo caso perché è il frutto del lavoro non protetto ed anche perché il licenziamento è avvenuto verbalmente dato che non era stato sottoscritto alcun contratto lavoratore-dipendente.

Il caso di Valeria non è l’unico per questo motivo urge far sentire la propria voce per contrastare questo comportamento sbagliato.