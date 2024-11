Assegnati a Napoli nel foyer del Teatro San Carlo i premi Partenope 2024, promossi dall’Associazione NAPOLI MADE ed attributi a varie “eccellenze napoletane” nei settori della politica e delle istituzioni, della scienza, dello spettacolo, dell’impresa e dell’internazionalizzazione.

Tra i premiati, il rettore dell’Università Federico II, Matteo Lorito, il Direttore del Mattino, Roberto Napoletano, Maurizio Carosone e Giuseppe Pedersoli, nipote – il primo – di Renato Carosone, figlio – il secondo – dell’attore Carlo Pedersoli (in arte Bud Spencer), il CEO di Deltronics, Antonio Beneduce, Giovanni Lombardi, fondatore Nefrocenter, Maurizio Marinella, amministraore dell’omonimo brand di cravatte.

Un evento, condotto da Barbara Politi, che ha raccolto molti volti della Napoli contemporanea che vive con grandi risultati il suo eccezionale momento di resilienza in tutti i settori: dall’artigiano, all’audiovisivo, passando per la grande industria e l’apprezzata ricerca scientifica: presenti, tra gli altri, l’onorevole Luigi di Maio, rappresentata UE per il Golfo Persico, e il Senatore Gianluca Cantalamessa, componente della Commissione parlamentare antimafia.

A chiusura dei quattro panel di lavoro un premio speciale “Esperienze” è andato a Casimiro Lieto, projetc manager del COFFEE FEST (Salone del Caffè, che si svolgerà a Napoli dal 25 al 28 giugno 2025: a consegnarglielo, il Presidente di NAPOLI MADE, Gennaro Demetrio Paipais, applaudito organizzatore della serata. Premio Partenope alla mano, il manager impegnato nella grande sfida di realizzare, per la prima volta in Italia e non a caso a Napoli, gli “Stati Generali del Caffè”, ha ringraziato l’organizzazione per aver voluto premiare il coraggio di un’iniziativa “che ha in animo di segnare un cambio di passo con le altre fiere del settore, portando al centro del confronto tematiche di grande rilievo che riguardano proprio il caffè: dalla qualità certificata e dalla conquista di nuovi mercati, alla sostenibilità della filiera: dai raccolti alla tazzina servita al bar. Ci avviamo al traguardo di 4 miliardi di tazzine al giorno bevute nel pianeta e 100 milioni servite solo in Italia” ha detto Lieto “e se il caffè sta cambiando è bene che tra chi lo produce e lo consuma possa farsi strada una nuova consapevolezza di bevanda sostenibile, che non possa e non debba temere nulla per il suo futuro ancora radioso”.

L’intervento si è concluso con un invito alla platea a partecipare all’Evento del prossimo giugno che, non a caso, si terrà alla Mostra d’Oltremare e sarà “ad ingresso gratuito” per tutti i Napoletani e quanti verranno da altre città per vivere un’esperienza “in tutti i sensi” che si annuncia unica ed emozionante.