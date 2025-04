Funerali di Papa Francesco: stop ai bus nel centro di Roma, le linee coinvolte

Il 26 aprile, in occasione dei funerali di Papa Francesco, la circolazione degli autobus sarà sospesa nel centro di Roma. Questa decisione, presa dalle autorità per garantire un adeguato svolgimento delle cerimonie e la sicurezza pubblica, riguarderà principalmente le aree centrali della Capitale, creando modifiche temporanee ai trasporti. Ecco i dettagli su come cambierà la mobilità nella città durante l’ultimo saluto al Pontefice.

Il piano del trasporto pubblico locale in occasione dei funerali di Papa Francesco

Atac, che gestisce il trasporto pubblico di Roma, ha reso disponibili tutte le informazioni relative alla mobilità cittadina in vista dei funerali di Papa Francesco. Il servizio della metropolitana sarà prolungato nelle notti del 24-25, 25-26 e 26-27 aprile, con l’ultima corsa dalla stazione di partenza di entrambe le linee. Inoltre, 17 linee di autobus verranno potenziate, tra cui le linee 23, 32, 40, 49, 62, 64, 70, 83, 85, 87, 105, 118, 246, 492, 495, 792 e 916.

Durante la notte, la zona di San Pietro sarà servita da diverse linee, tra cui NMA, N3D, N3S, N46, N70, N98, N904 e, fino alle 2.00, anche dalla linea 916. Il 26 aprile, in concomitanza con i funerali e il corteo che si snoderà fino a Santa Maria Maggiore, Atac consiglia di utilizzare la rete metropolitana e le ferrovie regionali per spostarsi in città.

L’azienda ha comunicato che il servizio delle metropolitane A e B sarà potenziato, e che, se necessario, verrà intensificato anche il servizio sulla linea C. Inoltre, la stazione Colosseo della metro B potrebbe essere chiusa in base alle disposizioni delle Autorità.

Per garantire il supporto ai viaggiatori, è stato previsto un incremento del personale: oltre ai normali addetti nelle stazioni, saranno presenti cento assistenti alla clientela e addetti alla sicurezza. Già da ieri, i presìdi sono stati potenziati nelle stazioni di Termini, Ottaviano e San Giovanni. Oggi, sarà disponibile personale aggiuntivo alla stazione Parco di Centocelle (linea C), mentre sabato i presìdi saranno attivi nelle stazioni di Cipro e Piramide.

Funerali di Papa Francesco: stop ai bus nel centro di Roma, le linee coinvolte

La rete tram verrà sostituita con autobus, ad eccezione della linea 514, e i bus seguiranno percorsi deviati in centro, nelle zone del Colosseo e dei Parioli. Il servizio di superficie sarà sospeso nell’intera area centrale, sempre in accordo con le misure di sicurezza stabilite dalle Autorità, durante tutta la durata della cerimonia.

La sospensione riguarderà in particolare l’area delimitata da piazza Risorgimento, lungotevere, ponte Garibaldi, via del Teatro Marcello, via dei Fori Imperiali, piazza di Porta Capena, via dell’Amba Aradam, via Merulana, piazza della Repubblica e piazza Barberini. Inoltre, potrebbe essere estesa a ulteriori zone.

Le linee 30, 34, 40, 46, 51, 64, 70, 71, 100, 117, 119, 280 e 628 non effettueranno servizio in quella fascia oraria.