Papa Francesco è deceduto lunedì 21 aprile nella giornata di Pasquetta all’età di 88 anni finendo di soffrire dopo la malattia che lo ha pesantemente colpito costringendolo ad oltre un mese di ospedale. Dopo la sua morte sono emersi dettagli interessanti rispetto al suo patrimonio personale.

Papa Francesco, fedele fino all’ultimo alla vita spesa per i poveri

Papa Francesco durante la sua carica papale si è sempre speso, sia a parole ma soprattutto con i fatti, per i poveri, i più bisognosi, gli ultimi. Lui ha avuto il coraggio di guardarli dritti in faccia e di dedicare loro un pensiero o un gesto d’affetto.

D’altronde lui era il Papa venuto dalla fine del mondo, colui che ha avuto modo di vivere sulla propria pelle la povertà, la sua famiglia non era affatto ricca ma questo non ha permesso lui di riuscire nella vita anzi forse questa sua retrospettiva lo ha avvantaggiato.

Non ha mai accettato gli sfarzi ecclesiastici, aveva le sue scarpe, si rifiutava di indossare i vestiti colorati tipici del Papa, viveva e manifestava sobrietà mantenendo fede al suo modo di essere.

Quanti soldi aveva sul conto personale al momento della morte?

Papa Francesco aveva diritto ad uno stipendio di 340 mila euro all’anno in quanto Papa ma non ha mai voluto quel denaro perché – come diceva lui – “di quei soldi non me ne faccio niente“.

Come riportato da Caffeinamagazine.it tramite il sito NetWorth.com – che calcola gli stipendi delle personalità famose – il patrimonio di Papa Francesco al momento della morte era di 90 euro.

Quanto bastava per mantenere il conto aperto, come ci si aspetta da un uomo con i suoi valori, prima di passare a miglior vita aveva donato 200.000 euro di sua proprietà al carcere di Casal di Marmo, spendendosi fino alla fine per gli ultimi.