Quote di mercato delle piattaforma di streaming nel primo trimestre 2025 in Italia

Streaming in Italia: Netflix e Prime Video in calo, Disney+ resta stabile. Cresce Mubi

Il primo trimestre del 2025 registra lievi ma significative variazioni nel panorama dello streaming in Italia. Secondo le ultime rilevazioni di JustWatch, piattaforma globale di riferimento per la ricerca di contenuti in streaming, Netflix mantiene la leadership di mercato, seppur con una lieve flessione, seguita da vicino da Prime Video, che registra una dinamica simile. Entrambe le piattaforme hanno perso un punto percentuale rispetto al trimestre precedente, riducendo così la distanza tra loro a un solo punto (Netflix al 28%, Prime Video al 27%).

Disney+ si conferma al terzo posto, stabile con il 17% di quota, mentre Now TV e discovery+ registrano un calo dell’1%, fermandosi rispettivamente al 6% e al 2%. Apple TV+ e Paramount+ si attestano al 4%, seguite da Infinity+ con il 3% e da Mubi, che registra una leggera crescita raggiungendo il 2%.

L’Italia nel confronto europeo

Anche nel contesto europeo, Netflix e Prime Video si contendono il primato, con variazioni interessanti a seconda dei mercati:

Regno Unito : Netflix al 28%, Prime Video al 25% – il distacco più ampio del continente.

: Netflix al 28%, Prime Video al 25% – il distacco più ampio del continente. Francia e Spagna : vantaggio di 2 punti per Netflix (rispettivamente 27% vs 25% e 24% vs 22%).

: vantaggio di 2 punti per Netflix (rispettivamente 27% vs 25% e 24% vs 22%). Germania : unico grande Paese europeo dove Prime Video supera Netflix (29% vs 27%).

: unico grande Paese europeo dove Prime Video supera Netflix (29% vs 27%). Stati Uniti: Prime Video resta in testa, seppur di misura (21% contro il 20% di Netflix).

Disney+ consolida la terza posizione nei principali mercati europei. In Italia e Germania, il distacco dal secondo posto è di circa il 10%, mentre in Spagna e Francia si riduce al 7%. Nel Regno Unito, grazie a nuove produzioni locali, il gap scende al 5%.

Negli Stati Uniti, invece, Disney+ scivola in quarta posizione, superata da Max (ex HBO) che conquista il terzo gradino del podio con il 13% contro il 12% di Disney+, confermando il margine del trimestre precedente.

Il ruolo delle piattaforme locali

Nonostante la predominanza dei grandi player internazionali, alcuni servizi locali resistono e mostrano performance interessanti:

In Francia , Canal+ mantiene il quarto posto con un solido 11%.

, mantiene il quarto posto con un solido 11%. In Spagna , Filmin e Movistar+ occupano rispettivamente il sesto (4%) e settimo posto (3%).

, e occupano rispettivamente il sesto (4%) e settimo posto (3%). Nel Regno Unito , ITVX si piazza quinto con il 6%.

, si piazza quinto con il 6%. In Italia , Infinity+ regge con un 3% di quota.

, regge con un 3% di quota. In Germania, RTL+ si allinea con una quota simile (3%).

Metodologia e background

I dati raccolti da JustWatch si basano sulle interazioni degli utenti sulla piattaforma, come l’aggiunta di titoli alla Watchlist, i clic sulle offerte di streaming, l’utilizzo dei filtri per piattaforma e la selezione diretta dei servizi.

JustWatch, con oltre 60 milioni di utenti mensili in 140 Paesi, è oggi la più grande guida al mondo per contenuti in streaming. Fondata a Berlino, la società opera anche da New York, Parigi, Monaco e Londra, e conta più di 200 dipendenti.