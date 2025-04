Nel giorno in cui il mondo si prepara a dare l’ultimo saluto a Papa Francesco, un nome del passato riemerge con una richiesta che scuote le coscienze e riapre vecchie ferite. Mehmet Alì Agca, l’uomo che il 13 maggio 1981 attentò alla vita di Giovanni Paolo II in Piazza San Pietro, ha espresso la volontà di partecipare al funerale del Pontefice scomparso.

Chi è Alì Agca

Mehmet Ali Ağca è un ex militante turco con un passato segnato da violenza e ideologia estremista. È passato alla storia per il drammatico attentato a Papa Giovanni Paolo II, avvenuto il 13 maggio 1981 in Piazza San Pietro, quando aprì il fuoco contro il Pontefice, colpendolo con quattro proiettili e riducendolo in fin di vita. Il Papa fu immediatamente trasportato in ospedale e sottoposto a un delicato intervento chirurgico, dal quale riuscì a sopravvivere miracolosamente.

Ağca, legato in gioventù all’organizzazione ultranazionalista dei Lupi Grigi, aveva già un passato criminale alle spalle: era evaso da una prigione turca dove stava scontando una condanna per l’omicidio del giornalista Abdi İpekçi. Dopo l’attentato a Roma, fu arrestato e condannato all’ergastolo dalle autorità italiane.

Nel 2000, però, fu graziato su richiesta dello stesso Papa Giovanni Paolo II, che nel 1983 lo aveva visitato in carcere in un gesto di perdono che fece il giro del mondo.

Estradato in Turchia, Ağca scontò altri anni di prigione per i reati precedenti all’attentato, fino alla scarcerazione definitiva avvenuta nel 2010. Da allora, ha continuato ad attirare l’attenzione dell’opinione pubblica con esternazioni eccentriche, apparizioni televisive e dichiarazioni spesso provocatorie riguardo alla sua visione della religione, della politica e della sua stessa figura.

Alì Agca, l’attentatore di Giovanni Paolo II chiede di partecipare al funerale del Papa

A più di quarant’anni da quell’attentato, la figura di Agca torna così a incrociare la storia della Chiesa. Alì Agca, l’attentatore di Giovanni Paolo II, ha chiesto al governo italiano e al Vaticano di essere autorizzato a partecipare ai funerali di Papa Francesco. La dichiarazione è contenuta in un videomessaggio diffuso dal suo legale, Riccardo Sindoca, nel quale Agca ha anche espresso il proprio cordoglio per la scomparsa del Pontefice, riconoscendo il suo impegno per la pace mondiale e la convivenza tra i popoli.