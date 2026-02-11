Gli Usa sarebbero pronti a cedere il comando della base Nato di Napoli all'Italia: la rivelazione di due diplomatici dell'Alleanza.

Secondo quanto rivelato da due diplomatici dell’Alleanza, gli Usa sono pronti a cedere due comandi regionali di primo piano della Nato ai Paesi Europei, in linea dunque con le richieste del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, agli alleati di maggiori responsabilità. Il comando della base Nato di Napoli andrà dunque all’Italia.

Gli Usa cederanno il comando della base Nato di Napoli all’Italia

Gli Usa hanno deciso di cedere il comando della base Nato di Napoli all’Italia, e quella del comando di Norfolk, in Virginia, al Regno Unito. A rivelarlo due diplomatici dell’Alleanza, secondo cui Washington traferirà la direzione della base Nato di Napoli, che si concentra sul fronte sud, all’Italia, e la leadership del comando di Norfolk, che si concentra sul nord, alla Gran Bretagna. La decisione rientra nelle richieste di Donald Trump, che chiedeva agli alleati maggiori responsabilità nella difesa.

Nato, ci vorranno mesi per i cambiamenti

I cambiamenti, per essere attuati, richiederanno probabilmente dei mesi. Ecco le parole di un funzionario a Bruxelles: “gli alleati hanno concordato una nuova distribuzione delle responsabilità degli alti ufficiali all’interno della struttura di comando della Nato, in cui gli alleati europei, compresi i nuovi membri, svolgeranno un ruolo più importante nella leadership militare dell’Alleanza.”