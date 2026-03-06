Napoli torino 2-1 al Maradona: le scelte di formazione e i momenti chiave

Napoli si è imposto 2-1 sul Torino nell’anticipo di campionato disputato allo stadio Maradona. Il risultato conferma il predominio dei padroni di casa dopo novanta minuti intensi. La partita è stata caratterizzata da un avvio propositivo del Napoli, da una reazione del Torino e da una rete granata nel finale che ha riaperto il confronto.

Le scelte iniziali dei tecnici hanno determinato l’andamento del match. Antonio Conte ha schierato una formazione pensata per il controllo del gioco e per sfruttare le fasce, mentre Roberto D’Aversa ha optato per un Torino compatto, orientato alle transizioni rapide. Alcune riconferme e assenze hanno inciso sull’equilibrio tattico e sulle fasi di possesso.

Il racconto della partita: momenti decisivi

La partita si è sbloccata al 7′ con il gol di Alisson, frutto di un’azione corale del Napoli che aveva imposto ritmo e pressione fin dai primi minuti. Il vantaggio ha obbligato il Torino a rialzare il baricentro. I granata hanno risposto con iniziative di Vlasic, che ha creato pericoli sulla fascia sinistra.

Poco dopo è intervenuto Hojlund con un’occasione non sfruttata, che ha mantenuto alta la tensione offensiva per i padroni di casa. Le riconferme e alcune assenze hanno inciso sull’equilibrio tattico e sulle fasi di possesso, determinando cambi di ritmo e diversi interventi dalla panchina. La gara è rimasta aperta fino ai cambi, con il Napoli impegnato a gestire il vantaggio e il Torino a cercare soluzioni speculative in fase offensiva.

Fase centrale e rientro in campo

La gara è rimasta aperta fino ai cambi, con il Napoli impegnato a gestire il vantaggio e il Torino a cercare soluzioni speculative in fase offensiva. All’inizio del secondo tempo è rientrato in campo Anguissa. Il centrocampista ha ridato solidità alla mediana e ha contribuito a contenere le avanzate avversarie. L’ingresso ha facilitato la gestione del possesso palla e la protezione della difesa. Il Napoli ha così potuto ripartire con maggiore ordine e compattezza.

La rete che ha chiuso il match e la reazione finale

Al 68′ è arrivato il gol che ha sbloccato definitivamente il risultato. Elmas ha raddoppiato finalizzando un’azione costruita con pazienza e precisione. Il secondo gol ha concesso respiro alla squadra partenopea e ha costretto il Torino ad adottare soluzioni più rischiose in fase offensiva. All’87’ Casadei ha accorciato le distanze con una conclusione che ha alimentato un assalto finale. Il tentativo granata non è però bastato a riaprire la contesa, e il Napoli ha mantenuto il controllo fino al fischio finale.

Considerazioni sul finale

La rete di Casadei ha ridotto lo svantaggio e creato una tensione negli ultimi minuti, ma il tempo è risultato insufficiente per completare la rimonta. Il Napoli ha controllato gli spazi e ha modulato le sostituzioni con pragmatismo per preservare il vantaggio.

Il Torino ha mostrato carattere nel forcing finale, ma ha pagato le occasioni non concretizzate nei momenti decisivi. Il match si è così chiuso con il Napoli che ha mantenuto il controllo fino al fischio finale, con implicazioni rilevanti per la classifica e per le scelte tecniche nelle prossime settimane.

Le formazioni ufficiali e le scelte tattiche

Dopo il controllo della partita fino al fischio finale, Antonio Conte ha schierato il Napoli con un modulo pensato per bilanciare fase difensiva e spinta sulle fasce.

In porta è stata confermata la presenza di Milinkovic-Savic, protetto da una linea difensiva composta da Juan Jesus, Buongiorno e Olivera. In mediana la coppia Gilmour ed Elmas ha garantito equilibrio, mentre sulle corsie hanno agito Politano e Spinazzola. In avanti il riferimento centrale è stato Hojlund, supportato alle spalle da Alisson Santos e Vergara.

La lettura tattica di D’Aversa

Roberto D'Aversa ha schierato il Torino con un reparto arretrato a tre e l'intento di sfruttare le ripartenze. In porta ha confermato Paleari, mentre la linea difensiva ha visto Coco, Ismajli ed Ebosse. A centrocampo il lavoro di interdizione è stato affidato a Gineitis e Prati, con Lazaro e Obrador pronti a muoversi sulle fasce. Il ruolo di trequartista è spettato a Vlasic, chiamato a collegare il centrocampo con il tandem offensivo formato da Simeone e Zapata.

Impressioni e prospettive

Diciamoci la verità: la partita conferma il Napoli come candidato credibile per la corsa al titolo. La vittoria rafforza la posizione in campionato e offre materiale tattico su cui lavorare.

L’apporto di Elmas è stato determinante nella fase offensiva, mentre il ritorno di Anguissa ha aumentato la stabilità del centrocampo. Per il Torino restano elementi positivi, in particolare la capacità di reagire dopo il gol subito e l’intensità mostrata in momenti chiave della gara.

Spunti per il futuro

Dal punto di vista tecnico, il Napoli potrà affinare il pressing alto e la concretezza nella finalizzazione delle azioni create. Il Torino dovrà lavorare sulla lucidità sotto porta e sulla gestione dei momenti di difficoltà per trasformare le buone prestazioni in risultati.

Le indicazioni raccolte offrono ai due allenatori elementi pratici per preparare il prosieguo del campionato, con particolare attenzione alla gestione delle rotazioni e alla solidità difensiva nelle fasi di transizione.