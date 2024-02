Il protagonista della nuova puntata di OFF CAMERA è Alberto Naska, pilota e youtuber di successo.

Alberto Fontana, meglio conosciuto come “Naska” è un pilota e youtuber conosciuto ai più per le sue avventure nel mondo dei motori. Ospite di OFF CAMERA, ci ha raccontato come riesce a mediare tra le sue due anime, quella al volante e quella sul web, oltre ad alcuni aneddoti sulla carriera da youtuber, dagli inizi ad oggi.

