Natalità: Menia (Fdi), 'Italia rischia di scomparire, solidarietà a Roccella'

Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "L'Italia è malata di un ideologismo folle che vuol negare evidenza, verità e natura. Esiste un'emergenza, un inverno demografico che, se non finisce, rischia di far scomparire la nazione italiana nel giro di qualche generazione. È una r...

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – "L'Italia è malata di un ideologismo folle che vuol negare evidenza, verità e natura. Esiste un'emergenza, un inverno demografico che, se non finisce, rischia di far scomparire la nazione italiana nel giro di qualche generazione. È una realtà fattuale, innegabile. Ne va preso atto e, con responsabilità, va posto rimedio attraverso una politica a favore delle famiglie e della natalità". Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d'Italia Roberto Menia.

"Essere figli di una nazione significa anche sentire il desiderio di perpetuarla senza bisogno di ingegneria genetica e uteri in affitto: questo è ciò che avviene dalla notte dei tempi attraverso l'unione tra un uomo e una donna che formano una famiglia. Nessuno decide del corpo altrui, nessuna violenza e nessuna coercizione. Libero arbitrio, libera volontà e responsabilità. C'è chi lo capisce e chi no. Intelligenti pauca e solidarietà al ministro Roccella", conclude l'esponente di Fdi.