Naufragio al largo della Tunisia: 27 morti e 83 migranti salvati in mare

Naufragio al largo della Tunisia: 27 morti e 83 migranti salvati in mare

Le autorità della Tunisia hanno soccorso 83 migranti dopo il naufragio avvenuto al largo dell’isola di Kerkennah, mentre questi tentavano di attraversare il Mediterraneo in direzione delle coste europee. Secondo quanto riferito dalla capitaneria di porto tunisina, delle 110 persone a bordo, 27 non sono sopravvissute.

Naufragio al largo della Tunisia: almeno 27 morti e 83 migranti salvati

Almeno 27 salme di migranti provenienti dall’Africa subsahariana sono state recuperate a seguito del capovolgimento di due imbarcazioni al largo di Kerkennah, nel governatorato di Sfax. Altri 83 migranti sono stati salvati. Fonti della Protezione civile, citate dall’AFP, hanno confermato che tra le vittime ci sono anche donne e bambini. Le ricerche in mare proseguono, ha annunciato la Guardia nazionale.

Naufragio a Lampedusa nella notte di Capodanno

Anche la notte di Capodanno ha visto un tragico evento in mare. Di fronte all’isola di Lampedusa, 20 persone, tra cui 5 donne e 3 bambini, sono risultate disperse dopo il naufragio di una piccola imbarcazione. Le ricerche dei dispersi, andate avanti per tutta la notte, non hanno portato ad alcun esito.

Tra i superstiti c’è un bambino di 8 anni, di origine siriana, che è stato messo in salvo da un parente. Il piccolo ha perso la madre, travolta dalle onde dopo l’affondamento del barchino. Avrebbe dovuto raggiungere con la mamma il padre che si trova in Germania per lavoro.

Sette migranti dello stesso gruppo sono stati salvati dai finanzieri intervenuti con la motovedetta V1104 e portate in un Centro di accoglienza straordinaria di Agrigento. I sei adulti, due uomini di origina siriana, due di origine sudanese e due di origine egiziana stanno bene, così come il bambino.