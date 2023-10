I due cantanti celebreranno insieme le loro carriere in un live imperdibile per i fan. Tutte le informazioni sul tour

Il 7 ottobre al Mediolanum Forum di Milano si terrà un appuntamento imperdibile per i fan di Nek e Francesco Renga. I due grandi cantanti infatti celebreranno insieme le loro straordinarie carriere in concerto speciale che dà il via al tour nei palazzetti delle principali città italiane.

Queste le date successive:

11 ottobre – Napoli, Teatro Augusteo12 ottobre – Bari, Teatro Team

16 ottobre – Bologna, Europauditorium

19 ottobre – Firenze, Teatro Verdi

21 ottobre – Torino, Teatro Colosseo

I biglietti per i concerti del tour di Nek e Francesco Renga nei palazzetti sono disponibili in prevendita su TicketOne e nei punti vendita abituali. Il tour è prodotto e organizzato da Friends & Partners. Il concerto al Mediolanum Forum di Assago è realizzato in collaborazione con Showbees.

L’album RENGANEK

Intanto è disponibile su YouTube il videoclip di Inspiegabile, l’ultimo singolo di Nek e Francesco Renga, attualmente anche in rotazione radiofonica. Il brano è estratto dal loro primo album di inediti realizzato insieme, RENGANEK, uscito l’8 settembre

RENGANEK contiene undici nuovi brani, tutti eseguiti da entrambi gli artisti, che mostrano così la grande sinergia che unisce le loro voci, capaci di creare, insieme, un connubio unico, con sfumature sonore diverse e complementari da quelle finora affrontate nelle loro carriere soliste.

L’album si apre con l’energia di Giura Giuda, per poi proseguire con Scrivi una Canzone, scritta da Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, che firma per loro un brano delicato e dalla forte intensità emotiva. Seguono il ritmo incalzante di Più Grande e la potente ballad Faro (scritta da Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari).

Si cambia sound con Sale, con una base di elettronica che rimanda agli anni ‘90, e Storie di Paura, con le sue sfumature più rock. L’infinito più o meno, primo singolo estratto dall’album, affronta il tema della paternità. Chiudono l’album Inspiegabile, il nuovo singolo, e Il solito lido, che unisce ironia e irriverenza.

L’album è disponibile anche in vinile standard e vinile colorato.

Questa la tracklist di RENGANEK:

1. Giura Giuda

2. Scrivi una Canzone

3. Più Grande

4. Faro

5. Sale

6. Storie di Paura

7. L’infinito più o meno

8. Tutta Natura

9. A Fianco

10. Inspiegabile

11. Il Solito Lido

Credito foto: Beppe Gallo