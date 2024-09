Nel programma Ballando con le Stelle, ecco i voti assegnati: Anna Lou Castoldi è stata una vera rivelazione (10), Bianca Guaccero ha dimostrato grande professionalità (9), mentre Sonia Bruganelli é stata criticata (6.5).

La prima puntata di "Ballando con le Stelle", condotta da Milly Carlucci, ha visto esibizioni di alto livello da parte dei concorrenti. Tra questi, Anna Lou Castoldi e Nina Zilli hanno incantato la giuria ottenendo un punteggio di 10. Sonia Bruganelli ha ricevuto un punteggio di 6.5, mentre Bianca Guaccero ha guadagnato un 9. Il comico Francesco Paolantoni si è distinto per la sua esibizione divertente, ricevendo un 7, così come Massimiliano Ossini con un tango non convenzionale. Federica Nargi ha impressionato con una esibizione scintillante, ottenendo un 9. I Cugini di Campagna hanno ricevuto un 6, mentre Furkan Palali, nonostante un tango sensuale, ha ottenuto un 7-. Luca Barbareschi ha ricevuto un 7.5, Federica Pellegrini un 8 e infine, il campione olimpico Tommaso Marini ha ottenuto uno dei punteggi più alti con un 9.

La puntata d’apertura di Ballando con le Stelle, condotta da Milly Carlucci, ha regalato forti emozioni con un cast di ballerini di alto livello. Andata in onda il 28 settembre, la puntata ha evidenziato il notevole talento presente nella competizione, come sottolineato da Alberto Matano durante la serata. Ogni concorrente ha dimostrato le proprie abilità, tra cui Anna Lou Castoldi che ha incantato la giuria con una performance a sorpresa che le è valsa un 10. Sonia Bruganelli è stata invece al centro di diverse critiche per la sua relazione con Angelo Madonia, conquistando un 6.5. Bianca Guaccero ha mostrato grande professionalità, guadagnandosi un 9 dagli esperti.

La prima puntata ha visto anche l’apprezzata esibizione del comico napoletano Francesco Paolantoni, che ha debuttato con un charleston divertente, eseguito insieme alla ballerina Anastasia Kuzmina. Nonostante non abbia ottenuto il punteggio massimo della giuria, ha dimostrato di sapersela cavare grazie alla sua interpretazione e la sua veste comica, ricevendo un 7. In questa prima puntata, non si può non menzionare anche Federica Nargi, che ha impressionato il pubblico con la sua prestazione, ottenendo un 9.

Federica Nargi e il suo insegnante Luca Favilla hanno dato vita a un’esibizione scintillante. L’ex veline dello spettacolo televisivo Striscia la Notizia ha condiviso durante l’introduzione del video della sua ansia e delle elevate aspettative che ha per sé stessa, tuttavia, vuole anche liberare completamente il suo spirito. Luca ha trovato il metodo e il segreto per far brillare Federica nel modo migliore possibile, e si è notato con la sua performance di salsa di alta qualità. Riceve un 9 per la sua bravura. Il complimento che ha apprezzato di più è stato quello di Ivan Zazzaroni: “Sei brava prima di tutto, non solo affascinante”.

I Cugini di Campagna hanno ottenuto un 6

I Cugini di Campagna erano tra i partecipanti più attesi della prima puntata di Ballando con le Stelle perché tutti si chiedevano: «Come faranno a danzare in quattro?». Tuttavia, la loro insegnante, Rebecca Gabrielli, ha saputo gestire bene la situazione creando una coreografia in cui lei cambiava di coppia di danza più volte. Il noto gruppo ha presentato una bachata che però ha deluso un po’ perché solo uno dei quattro ha veramente danzato. Per ora, ricevono un 6 per la simpatia.

Massimiliano Ossini ha ottenuto un 7

Massimiliano Ossini e la sua insegnante Veera Kinnunen hanno realizzato un tango insolito, diverso da quanto ci si potrebbe aspettare. I due si sono presentati alla giuria con grande combattività e l’ospite ha già affermato: «Non posso dire di essere qui solo per partecipare, io voglio vincere e so che potremmo farcela». A questo livello, non si può essere più determinati. Ricevono un 7.

Anna Lou Castoldi ha ottenuto un 10.

Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e Morgan, ha positivamente stupito sia la giuria che il pubblico con la sua esibizione a Ballando con le Stelle. Nel video introduttivo, ha dichiarato il suo desiderio di essere solo sé stessa e non voler essere categorizzata. Questa è la prima volta che la 23enne e il maestro di ballo Nikita Perotti partecipano al programma, infatti, Anna Lou non ha mai danzato prima e Nikita è alla prima esperienza come istruttore per lo spettacolo. Hanno impressionato tutti durante la loro performace di un cha cha cha non convenzionale. Selvaggia Lucarelli ha esclamato che Anna Lou era l’unica persona normale del cast e ha scherzato sulla sua preferenza per lei rispetto ad altri membri della sua famiglia. Ha ricevuto un voto di 10.

Alan Friedman, noto giornalista, non ha bisogno di introduzioni. Tuttavia, nel suo video di presentazione, ha parlato del suo background, inclusi i dettagli sulla sua carriera e le sue numerose esperienze in tutto il mondo. Nonostante la sua reputazione di rispettabilità, ha sorpreso tutti con la sua agilità in pista e la sua apparente naturalezza come ballerino. Fianco a fianco con la maestra Giada Lini, ha eseguito uno slowfox e ha ricevuto lodice da tutti i giudici. Carolyn Smith ha commentato che la sua performance era tecnicamente superba e che aveva eseguito movimenti che nemmeno i professionisti della danza avrebbero potuto fare. Ha ricevuto un voto di 8.

Sonia Bruganelli ha ricevuto un voto di 6.5.

La performance di bachata presentata da Sonia Bruganelli e Carlo Aloia ha ottenuto un punteggio di 6.5. La coreografia, ricca di sensualità, ha visto una Sonia Bruganelli un po’ titubante nel lasciarsi trasportare dalle emozioni. Ciò è del tutto comprensibile, dato che era la prima volta che si cimentava in un’impresa del genere, come ha sottolineato nella sua presentazione. Il suo punteggio non è stato determinato unicamente dalla sua performance, perché la giuria ha spesso fatto riferimento alla sua storia d’amore con Angelo Madonia, cosa che non è stata particolarmente gradita.

Furkan Palali ottiene un 7-. L’attore turco di “Terra Amara” ha già conquistato molti cuori, tra cui quelli di Rossella Erra e Selvaggia Lucarelli, che l’ha definito un belloccio. Nonostante un tango pieno di sensualità ballato con Erica Martinelli, vi è ancora ampio margine di miglioramento.

Nina Zilli ottiene un 10. In coppia con Pasquale La Rocca, un nome che è sinonimo di garanzia a Ballando con le Stelle, è stata una delle migliori fin dalla prima puntata. Nonostante le sue iniziali preoccupazioni di dimenticare i passi o di non essere all’altezza, la coppia ha ottenuto una performance di quickstep quasi perfetta, e i giudici hanno individuato pochissimi errori.

Infine, Luca Barbareschi ha ottenuto un 7.5.

Luca Barbareschi, insieme alla sua maestra di ballo Alessandra Tripoli, ha eseguito un boogie che è stato molto apprezzato sia dal pubblico che seguiva da casa, sia dalla giuria che ha espresso un giudizio positivo sulla loro performance. L’attore ha ottenuto un voto di 7.5 con l’indicazione che ha ancora margini di miglioramento, anche se ha già dimostrato grande passione, come evidenziato dalla sua commozione al termine dell’esibizione.

Federica Pellegrini, l’ex deportista e leggendaria nuotatrice, ha ricevuto un voto di 8. Insieme al suo maestro di ballo, Angelo Madonia, si è cimentata in un jive che ha riscosso l’approvazione della giuria e dei social media, nonostante la sua inesperienza in ballo e la sua altezza. Come grande atleta che è, è pronta per affrontare la prossima puntata.

Il campione olimpico Tommaso Marini e la ballerina Sophia Berto, con la loro esibizione di samba, hanno ottenuto uno dei punteggi più alti del programma con un voto di 9. La loro performance è stata una delle più apprezzate dai giudici, per via della loro dedizione e dell’ottima intesa dimostrata in pista.

Bianca Guaccero, infine, ha ottenuto il voto di 9.

Bianca Guaccero era uno degli attesi concorrenti di Ballando con le Stelle, ed era ansiosa di mettersi alla prova sulla pista di danza. Infine, lei e Giovanni Pernice sono stati gli ultimi ad esibirsi, mantenendo tutte le promesse con la loro tecnica e professionale samba, praticamente priva di errori. Questa brillante performance li ha portati alla vittoria della puntata, con un bonus di 30 punti che si porteranno avanti al prossimo sabato. Il loro punteggio non è stato 10 perché, sebbene la loro danza fosse impeccabile, non trasmettevano molte emozioni. Tuttavia, avranno certamente altre opportunità per farlo.