Justine Mattera è una delle concorrenti di spicco della nuova edizione di Tale e Quale Show, presentato da Carlo Conti e trasmesso ogni venerdì su Rai 1. Nella puntata di ieri, Justine ha interpretato una delle sue cantanti preferite, Madonna, esibendosi con il celebre brano “Material Girl”. Il suo look, comprensivo di capelli, trucco e soprattutto di un abito che richiamava l’iconico stile della popstar, ha riportato alla memoria dei telespettatori il ricordo di una performance di alcuni anni fa di Veronica Maya, considerata “da dimenticare”.

Esecuzione e valutazione

L’esibizione di Justine Mattera è stata valutata con 38 punti, posizionandola all’ottavo posto nella classifica generale. La sua performance, per quanto soddisfacente, ha avuto alti e bassi: l’accento inglese era impeccabile e l’intonazione accettabile, mentre l’abito fucsia con un bel fiocco sul retro si è rivelato ben aderente. La showgirl ha adottato precauzioni indossando anche due spalline trasparenti, per evitare il famigerato incidente di Veronica Maya, che durante una sua esibizione nel medesimo brano aveva esibito involontariamente il seno. In quella situazione, Carlo Conti era dovuto intervenire per interrompere la performance.

Reazioni sui social

Le reazioni sui social sono state immediate e numerose. Gli utenti hanno commentato l’esibizione di Justine con frasi del tipo: “Veronica Maya resterà imbattuta“, “L’abito di Veronica Maya è tornato in scena” e “Non può essere superata, quella performance è unica“.