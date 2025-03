Neonata trasportata illegalmente in Italia: un caso drammatico

Il viaggio clandestino della neonata

Una neonata, trasportata illegalmente dal Marocco all’Italia, ha vissuto un drammatico viaggio che ha messo a rischio la sua vita. La polizia di Torino ha scoperto il caso dopo aver ricevuto una segnalazione da una famiglia marocchina che aveva ospitato la piccola per alcune settimane. Secondo le indagini, la neonata sarebbe stata portata in Italia per essere venduta a una terza coppia, un’ipotesi che ha sollevato preoccupazioni su un possibile traffico di esseri umani.

Le indagini e gli arresti

Le autorità hanno arrestato una coppia di coniugi marocchini, gravemente indiziati di aver introdotto illegalmente la neonata nel paese. Altri due connazionali sono stati arrestati per favoreggiamento, poiché ospitavano temporaneamente la bambina. Le indagini hanno rivelato che la neonata era stata trasportata in una busta della spesa, senza alcuna registrazione, durante un viaggio in nave da Tangeri a un porto italiano. Questo viaggio, lungo e pericoloso, ha causato alla piccola problemi di salute, portandola a essere ricoverata in ospedale al suo arrivo.

Le condizioni della neonata

Fortunatamente, la neonata è stata trovata in buone condizioni di salute, ma il suo viaggio ha sollevato interrogativi su come sia possibile che una vita così fragile possa essere messa in pericolo in questo modo. Gli inquirenti hanno scoperto che la madre biologica della bambina l’aveva ceduta all’indagata, con l’intento di trasportarla in Italia e venderla. Questo caso mette in luce non solo il dramma personale di una neonata, ma anche le reti di traffico di esseri umani che operano tra il Marocco e l’Italia.

Il futuro della neonata

Dopo il ricovero in ospedale per accertamenti sanitari, la neonata sarà trasferita presso una famiglia affidataria. Le autorità stanno lavorando per garantire che la piccola riceva le cure e l’attenzione di cui ha bisogno, mentre le indagini continuano per smantellare le reti di traffico che hanno messo in pericolo la sua vita. Questo caso rappresenta un appello a una maggiore vigilanza e protezione per i più vulnerabili, affinché simili tragedie non si ripetano in futuro.