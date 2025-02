Il premier israeliano Netanyahu è arrivato negli USA per il vertice di martedì con Trump. Al centro dell’incontro le questioni più urgenti.

Il primo ministro israeliano Netanyahu è atterrato negli Stati Uniti, dove martedì avrà un incontro con il presidente americano Trump. Tra i punti più importanti dell’agenda ci sono i negoziati con Hamas per la seconda fase della tregua a Gaza, mentre a lungo termine le discussioni si concentreranno sull’asse anti-Iran e sulle relazioni con Riad.

Netanyahu negli USA: atterrato nel Maryland prima dell’incontro con Trump

Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, è arrivato alla base aerea di Andrews, nel Maryland, in vista del suo incontro di martedì con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. A riportarlo è il Times of Israel. Prima del vertice con Trump, Netanyahu avrà un colloquio nella giornata di oggi, lunedì 3 febbraio, con l’inviato speciale americano per il Medio Oriente, Steve Witkoff.

Nel frattempo, il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese, che amministra alcune aree della Cisgiordania occupata, ha sollecitato una riunione d’emergenza del Consiglio di Sicurezza dell’ONU. La richiesta arriva dopo che Israele ha colpito oltre 20 edifici nel campo profughi di Jenin, sotto attacco da più di due settimane.

“La Presidenza chiede al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di intervenire con urgenza e di assumersi le proprie responsabilità per fornire protezione internazionale al popolo palestinese e per fare pressione sullo Stato occupante affinché cessi i suoi gravi crimini”, si legge in un comunicato.

Aperta inchiesta penale nei confronti della moglie del primo ministro, Sara Netanyahu

La procura di Stato israeliana ha avviato un’indagine penale su Sara Netanyahu, moglie del primo ministro Benjamin Netanyahu. La notizia è stata resa nota in una lettera indirizzata alla parlamentare dell’opposizione Naama Lazimi, che aveva richiesto l’apertura di un procedimento giudiziario nei confronti della first lady israeliana.

Tuttavia, l’accusa non ha ancora chiarito la natura esatta dell’indagine. Lazimi, esponente del Partito Laburista, sostiene che la moglie del premier abbia tentato di influenzare i testimoni nel processo per corruzione a carico del marito, accusa emersa dopo un’inchiesta trasmessa in televisione.