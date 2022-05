New York verso l’allerta Covid “alto”: si valuta in ritorno delle mascherine

Da City Hall fanno sapere che la metropoli di New York potrebbe andare verso l’allerta Covid “alto” mentre si valuta in ritorno delle mascherine

La città di New York verso l’allerta Covid “alto” e nella metropoli Usa adesso si valuta il ritorno delle mascherine. Come è già successo a Filadelfia, dove le mascherine sono di nuovo obbligatorie in alcune circostanze, anche la Grande Mela valuta la possibilità ma per ora siamo a “medio”.

Quel livello di allerta per il Covid però si avvia a passare da “medio” ad “alto”. La notizia è che le autorità sanitarie e cittadine potrebbero valutare l’ipotesi della reintroduzione della mascherina nei luoghi pubblici.

New York verso l’allerta Covid “alto”

Una nota è stata chiara: “Se il livello di allerta sale, la città valuterà se richiedere l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale”. Ma cosa sta accadendo? La nuova ondata di positivi delle ultime settimane preoccupa e l’annuncio sul nuovo livello di allerta è arrivato a traino.

A darlo è stato il commissario per la salute, Ashwin Vasan. Ma cosa comporta il cambio di livello? Fondamentalmente a ribadire le raccomandazioni già fatte dalle autorità sanitarie della Grande Mela: vaccinarsi, indossare la mascherina al chiuso e sottoporsi prontamente a tampone.

Cosa potrebbe decidere City Hall

La paura è che con le reinfezioni Omicron il livello passi “alto”. Ecco, in quel caso City Hall potrebbe seriamente prendere in considerazione la reintroduzione dell’obbligo di mascherina al chiuso, come già accaduto a Filadelfia.

E i numeri? I nuovi casi covid a New York sono superiori a 200 per 100.000 persone nei cinque distretti. Le aree con la più alta densità di contagi pare siano Manhattan e Staten Island.