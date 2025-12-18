Niclas Fullkrug: il Milan pronto a rinforzare l'attacco con un acquisto strategico

Il Milan si prepara per il mercato di gennaio con l’intento di potenziare il proprio attacco. L’allenatore Massimiliano Allegri ha messo nel mirino Niclas Fullkrug, un attaccante tedesco con un notevole bagaglio di esperienza. Questa mossa arriva in un momento in cui la squadra necessita di maggiore profondità offensiva, specialmente a causa delle difficoltà fisiche e di adattamento di Santiago Gimenez.

Chi è Niclas Fullkrug

Nato a Hannover il 9 febbraio 1993, Fullkrug ha accumulato una carriera impressionante nel calcio tedesco. La sua esplosione è avvenuta con il Werder Brema, dove ha realizzato 49 gol in 125 presenze tra il 2019 e il. Prima di questo, aveva già dimostrato la sua abilità segnando 18 gol in 59 partite con il Norimberga e 24 reti in 80 apparizioni con l’Hannover.

Un attaccante versatile

Fullkrug è un giocatore di rilievo per la nazionale tedesca, con un curriculum che include 24 presenze e 14 gol. Ha partecipato anche al Campionato del Mondo , evidenziando il suo valore a livello internazionale. Attualmente, il calciatore gioca in Premier League con il West Ham, dove è stato acquisito nell’estate per una cifra di 30 milioni di euro. Tuttavia, la sua avventura inglese è stata meno fruttuosa del previsto, con sole 3 reti in 28 partite.

Perché il Milan lo considera un obiettivo

Le caratteristiche di Fullkrug lo rendono un profilo interessante per il Milan. Alto 1,89 metri e di piede destro, il tedesco possiede una fisicità che potrebbe arricchire il reparto offensivo rossonero. L’arrivo di Fullkrug diversificherebbe le opzioni a disposizione di Allegri, che attualmente si affida a giocatori come Rafael Leao, Christopher Nkunku e Christian Pulisic.

Una possibile partenza

La presenza di Fullkrug potrebbe portare a una rivalutazione del futuro di Gimenez, il quale ha avuto difficoltà a inserirsi e ha affrontato problemi fisici. La dirigenza rossonera sembra intenzionata a valutare altre opzioni in attacco e Fullkrug rappresenta una possibilità concreta. Inoltre, il Milan è motivato a concludere l’operazione prima della fine dell’anno, per garantire un rinforzo immediato.

Prospettive future

Con la Supercoppa Italiana all’orizzonte, il Milan è concentrato su come affrontare le sfide future. Allegri ha mantenuto un profilo basso riguardo alle trattative in corso, ma è chiaro che l’obiettivo di rinforzare l’attacco è una priorità. L’interesse per Fullkrug segnala la volontà della società di competere ad alti livelli, nonostante le difficoltà attuali.

L’acquisto di Niclas Fullkrug potrebbe rivelarsi un passo strategico per il club rossonero, che cerca di tornare a brillare nel panorama calcistico italiano ed europeo.