Morto il generale paracadutista Nicola Zanelli: aveva 61 anni

Zanelli era originario di Felina, nell’Appennino di Reggio Emilia ed è morto all’Hospice di Montericco. La morte è avvenuta come conseguenza di una malattia scoperta qualche mese fa. A darne la notizia sono stati la moglie Romana, i quattro figli, Raffaele, Gabriella, Francesco e Veronica, il padre e la sorella. I funerali saranno celebrati venerdì 30 maggio, alle ore 15.30, preso la Chiesa parrocchiale di Felina.

Morto Nicola Zanelli: il racconto di una vita tra le guerre

Il generale paracadutista Nicola Zanelli si è spento all’età di 61 anni. La sua è stata una lunghissima carriera, Zanelli ha partecipato a numerose missioni internazionali. Dal 2020 al 2021, ad esempio, è stato vicecomandante della missione Nato “Resolute Support” in Afghanistan. Ha prestato servizio anche in Iraq, a Kabul e in tanti altri luoghi di guerra. Ecco il ricordo del Comando delle Forze Speciale dell’Esercito Italiano: “ha servito l’Italia con dedizione, rigore e straordinario senso del dovere, lasciando un’impronta indelebile nelle forze armate, nelle forze speciali, e in tutti coloro che hanno avuto l’onore di operare al suo fianco.”