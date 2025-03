Il riemergere delle vecchie ruggini

Le tensioni tra Nikita Pelizon e Luca Onestini sembrano non placarsi. Recentemente, l’influencer triestina ha commentato in modo critico le affermazioni dell’ex tronista bolognese, che sta partecipando al reality show “La Casa de Los Famosos All Stars”. Onestini ha raccontato di aver subito aggressioni da parte di altri concorrenti, ma le sue parole non sono passate inosservate a Pelizon, che ha colto l’occasione per esprimere il suo disappunto attraverso le sue storie su Instagram.

Le dichiarazioni di Luca Onestini

Durante la sua partecipazione al programma, Luca Onestini ha denunciato comportamenti violenti e intimidatori da parte di alcuni concorrenti, tra cui Uriel del Toro e Rey Grupero. Ha descritto episodi in cui è stato sputato in faccia e minacciato, affermando che tali atti non rappresentano il pubblico latino. Le sue parole hanno suscitato un acceso dibattito tra i fan del programma e i follower dei due protagonisti.

La risposta velenosa di Nikita Pelizon

Nikita Pelizon, visibilmente infastidita dalle dichiarazioni di Onestini, ha risposto con un commento pungente: “Dopo quasi due anni leggo questo. Forse ha trovato gente che gioca come fece lui e altri nella mia edizione. Un modo di giocare che reputo del tutto insano, controproducente e trash”. Le sue parole evidenziano un rancore che sembra non essersi affievolito nel tempo, rivelando un lato della sua personalità che non teme di esprimere le proprie opinioni, anche a costo di riaccendere vecchie polemiche.

Un passato di incomprensioni

Il conflitto tra Pelizon e Onestini ha radici profonde, risalenti all’edizione del Grande Fratello Vip di due anni fa. Inizialmente, i due sembravano avviati verso una possibile relazione, ma quando Pelizon ha manifestato il desiderio di approfondire il loro legame, Onestini ha scelto di allontanarsi. Da quel momento, le frecciatine e le tensioni tra i due sono diventate sempre più evidenti, culminando ora in questo nuovo scambio di accuse.

Un reality che amplifica le tensioni

La partecipazione di Onestini a “La Casa de Los Famosos All Stars” ha riacceso l’interesse del pubblico per la sua figura e per le dinamiche che si sviluppano all’interno del programma. Le sue accuse di violenza e intimidazione hanno sollevato interrogativi sulla natura dei reality show e su come queste esperienze possano influenzare le relazioni tra i concorrenti. La reazione di Pelizon, d’altra parte, mette in luce come le esperienze passate possano continuare a influenzare le interazioni nel presente, rendendo il tutto ancora più intrigante per i telespettatori.