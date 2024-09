Noemi ha condiviso i messaggi di auguri per il compleanno di Totti, un evento che ha suscitato molte emozioni, includendo le lacrime di Isabel.

Francesco Totti, ex capitano della Roma, ha celebrato il suo 48esimo compleanno il 27 settembre. La sua compagna, Noemi Bocchi, ha organizzato una caccia al tesoro casalinga per il suo regalo, culminata con un grande pacco sul balcone. Il momento più toccante è stato quando la figlia otto anni di Totti, Isabel, ha letto una lettera d'amore per il suo padre, causando sua commozione. Non è chiaro se i suoi altri due figli erano presenti, ma il figlio Cristian ha condiviso un tributo online. Bocchi ha documentato l'evento su Instagram.

Francesco Totti, ex capitano della Roma, ha festeggiato il suo 48esimo compleanno il 27 settembre. Gli eventi dell’anniversario sono stati contrassegnati da sorprese inaspettate organizzate dalla sua compagna, Noemi Bocchi. Invece di consegnargli direttamente il suo dono, Bocchi ha orchestrato una caccia al tesoro in casa, con indizi nascosti nel tavolo della cucina, la lavanderia, sotto le coperte e nella vasca da bagno. Alla fine della ricerca, Totti ha scoperto un enorme pacco regalo decorato con palloncini rossi a forma di cuore sul balcone e i due si sono scambiati un abbraccio e un bacio. Bocchi ha documentato l’intero processo e l’ha postato su Instagram con la canzone “Il regalo più grande” di Tiziano Ferro in sottofondo, concludendo il video con le parole “Ti amo”.

La sorpresa più emozionante è venuta dalla più piccola della famiglia Totti, sua figlia otto anni Isabel, nata dal matrimonio precedentemente con Ilary Blasi. Durante la celebrazione, Isabel si è alzata su una sedia e ha letto ad alta voce una lettera che aveva scritto per il compleanno di suo padre, proclamando il suo amore e i migliori auguri a lui. Questa dolce dichiarazione ha toccato tutti, incluso Totti stesso che, con le lacrime agli occhi, ha corso ad abbracciare sua figlia davanti a tutti gli ospiti.

Noemi Bocchi ha condiviso un prezioso momento nei suoi racconti Instagram, il video è rapidamente diventato popolare in tutto il web. La celebrazione è proseguita, con l’ex giocatore di calcio che si è esibito in brani come “Felicità” in compagnia dei suoi amici. Non è possibile confermare la presenza dei suoi altri due figli, Chanel e Cristian, all’evento. Tuttavia, il ragazzo di 18 anni ha reso omaggio a suo padre postando un’immagine del passato di entrambi che li ritrae mentre si baciano, accompagnata dalla scritta: “Tanti auguri papo, ti amo”.